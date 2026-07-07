任職13年後卸任 鄭夢奎稱“所有過錯由我負責”

大韓足球協會會長鄭夢奎（見圖）在任職13年6個多月後卸下會長職務。但新會長的選出預計將面臨不少難關。大韓足球協會6日表示：“鄭夢奎會長在主持了最後壹次任員會議後提交了辭呈。”鄭夢奎于2013年1月就任第52屆足球協會會長，去年2月成功實現四連任，但未能完成截至2029年的任期便宣告下台。據悉，鄭夢奎曾在2026年美加墨世界杯開幕前的5月29日表示“將在世界杯結束後辭職”，但在洪明甫前主教練率領的代表隊未能突破大賽小組賽門檻即遭淘汰、圍繞足球協會的批評聲浪愈發高漲的情況下，他將辭職時間提前。鄭夢奎在任期內爲天安韓國足球綜合中心的建設、2022年卡塔爾世界杯晉級16強等做出了貢獻。但也因在洪明甫前主教練選任過程中出現的程序爭議而備受指責。文化體育觀光部曾于2024年對足球協會實施監查，並要求足球協會對鄭夢奎處以資格停止以上的重罰。鄭夢奎當天通過自己的社交媒體表示：“有時回應了期待，有時也讓各位深感失望。所有的榮耀和成果都歸功于選手和球迷，不足和過錯則完完全全是我的責任。”由于鄭夢奎的任期還剩1年以上，足球協會須根據章程在60天內選出下壹任會長。但下任會長選舉能否像以往壹樣以間接選舉方式進行還是未知數。文化體育觀光部長官崔輝英上月29日在社交媒體上表示：“聽說有人擔心，足球協會新任會長的選出只能依據現有章程按照以往相同的方式進行。如果理解陷入無力感的國民的渴望，就不會那麽做。”透露了選舉制度需要改善的立場。足球協會的選舉相關章程須遵循上級團體大韓體育會的章程。大韓體育會將于16日通過代議員臨時總會修訂大韓體育會長選舉相關章程。據悉，大韓體育會長選舉將實現接近直選制水平的選舉人團擴大。但即使大韓體育會修改章程，仍留有會員項目團體規定修訂等多項後續程序，足球協會要在60天內選出新會長並非易事。因此，大韓體育會預計也將討論延長60天內選出會長的規定期限或引入例外條款。金培中 wanted@donga.com