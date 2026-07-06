姜勳植：“半導體超額稅收將投入於支持西南地區集羣”

總統祕書室長姜勳植（照片）5日強調，將爲半導體集羣投資提供電力和用水援助，並表示：“這將成爲使用追加稅收的重點。”這意味着，半導體繁榮帶來的超額稅收應該投資於半導體集羣等“三大超級項目”。姜勳植當天在青瓦臺祕書室長辦公室接受《東亞日報》採訪時，就湖南地區半導體集羣建設事業相關的電力、用水支援表示：“現在應該討論所有核電站的問題。一般情況下，製造核電站需要7-9年的時間，應該討論提高核電站速度的方案。”他還提到利用半導體超額稅收的必要性說：“可再生能源儲存裝置、抽水蓄能發電也需要大幅擴張。那麼，這個預算從哪裏來呢?。”姜勳植在當天召開的高層黨政協議會上也表示：“爲了將追加稅收用作未來一代的投資財源，將推進新設未來應對基金。”姜勳植就“三大超級項目”強調：“這是培養重化學工業的前總統朴正熙的挑戰、開啓信息化社會的前總統金大中的慧眼、盧武鉉前總統的均衡發展、文在寅前總統的再生能源轉型等歷屆總統的國政精神的總集合項目。”就房地產擁有稅調整問題，姜勳植表示：“將在7月中旬由李在明總統親自主持的房地產討論會上，就多個政府方案收集國民集體智慧。將把反映稅制、利率、供應等綜合市場狀況的A、B、C方案全部放在桌子上，與國民一起進行討論。房地產擁有稅率和超高價住宅標準等都將進行討論。”姜勳植在共同民主黨即將召開8·17全黨大會之際，就執政第二年的執政黨-青瓦臺關係表示：“應該建立黨青一起工作、取得成果、共同負責結果的結構。”文炳基記者、朴訓翔記者 weappong@donga.com、tigermask@donga.com