韓國首顆農林衛星7日發射 每三天可觀測朝鮮半島耕地

據韓國農林畜産食品部5日消息，由自主技術研制的韓國首顆農林專用衛星將于7日發射升空。該衛星每三天對朝鮮半島全境進行觀測，可爲耕地調查、農産品供需管理等提供必要數據。消息稱，農林衛星（新壹代中型衛星4號）將于7日下午4時10分（當地時間7日0時10分）在美國範登堡太空軍基地搭載美國太空探索技術公司的“獵鷹9”號運載火箭發射。發射約2小時22分後星箭分離，此後31分鍾，衛星將嘗試與挪威斯瓦爾巴地面站進行首次通信。農林衛星是韓國首顆自主農林特色衛星。爲降低對海外衛星的依賴，該衛星由韓國宇宙航空廳、農村振興廳和山林廳共同開發。衛星分辨率5米，觀測幅寬120公裏，能以3天爲周期對朝鮮半島全境實施定期拍攝。衛星搭載了5個利于判別農作物和森林資源長勢的光譜波段，適合掌握韓國農林産業結構。農林畜産食品部計劃將農林衛星用于耕地利用現狀調查和公益直接支付制度落實情況檢查。例如，利用人工智能（AI）分析衛星照片，篩選出未耕作地、設施用地、林地、需留存判斷的地塊等，然後對有必要檢查的地點開展現場調查。還將對種植品種等經營主體信息進行常態核實，以杜絕違規領取補貼行爲。農林衛星還將用于農産品供需管理。韓國政府計劃對蔬菜等供需敏感作物的種植面積以及水稻、大豆等糧食作物的生長狀況進行常態收集，預測産量，預先應對價格的劇烈波動。病蟲害等異常征兆也可被迅速發現。與此同時，還將在災害應對、農村空間信息監測、向民間企業和國民分階段開放衛星數據等方面推進相關工作。世宗=金秀研記者 syeon@donga.com