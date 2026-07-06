特朗普從去年起18次交易美國酷澎股票

據悉，美國總統特朗普個人持有酷澎（Coupang）股票，從去年起到今年先次18次買賣酷澎股票。最近，特朗普政府和執政黨共和黨全方位“守護酷澎”，引發爭議，其背景備受關注。美國政府倫理辦公室最近公開的總統財產申報資料顯示，特朗普去年10月至今年5月通過運營公司共18次交易酷澎股票。據推測，他目前最多持有酷澎股票13萬美元（約1.989億韓元）。特朗普首次投資酷澎爲去年10月。他當時先後兩次，分別買入“1001美元-1.5萬美元”和“50001美元-10萬美元”股票，同月又追加購買“1001美元-1.5萬美元”股票，此後10月和11月再次拋售，12月重新購買等，以這種方式到今年5月爲止頻繁進行交易。不過，該時期正值酷澎泄露個人信息泄露導致股價大幅下跌時期，預計收益率不高。酷澎雖然在韓國經營大部分生意，但創業者是韓裔美國人金範錫，並在美國紐約證券交易所上市。酷澎泄露個人信息事件後，美方以韓國政府的監管是對美國企業的過度干涉爲宗旨，袒護酷澎。有分析認爲，這種情況下，特朗普持有酷澎股份並不合適，與最近美國偏袒酷澎的基調也不無關係。據悉，美國貿易代表部代表賈米森·格里爾2024年也從酷澎收取1萬美元（約合1530萬韓元），進行了演講和諮詢。紐約=常駐記者林宇善 iamsun@donga.com