首爾馬拉松升至世界田聯上半年全球馬拉松賽事排名第四

作爲韓國唯壹的世界田聯“白金標”賽事，2026年首爾馬拉松在由世界田聯（WA）評選的今年上半年全球馬拉松賽事排名中名列第四。首爾馬拉松組織委員會5日表示，根據世界田聯以競技水平爲標准公布的今年賽事排名，首爾馬拉松綜合得分10016分，在馬拉松項目上位列第四。倫敦馬拉松以11307分位居第壹，東京馬拉松（10497分）和波士頓馬拉松（10185分）分列第二、第三。世界田聯將以下三項分數相加計算綜合得分：以參賽選手世界排名爲基礎計算的“參賽分”、以精英選手在賽事中實際創造的官方成績爲基礎計算的“成績分”、以及在打破世界紀錄時獲得的“獎勵分”。其中，占比最大的成績分，是將男女各組前5名的成績換算爲積分計算得出，成績越好得分越高。因此，以賽道平坦聞名的倫敦馬拉松或以坡度下降爲主的波士頓馬拉松，通常能獲得較高分數。然而，今年首爾馬拉松在此項得分中取得9811分，高于波士頓馬拉松的9800分。組委會說明稱，這表明首爾馬拉松的賽道是能夠讓世界頂尖跑者發揮最高水平的精品賽道。事實上，在今年首爾馬拉松國際精英男子組比賽中，6名選手以2小時4分多的成績展開激烈爭奪，上演了精彩對決。哈夫圖•特克盧•阿塞法（26歲，埃塞俄比亞）以2小時4分22秒的賽會新紀錄成功實現兩連冠。這是韓國境內所有馬拉松賽事中的最快紀錄。第二名格塔內•莫拉•塔米雷（32歲，埃塞俄比亞）僅以1秒之差沖線，競爭之激烈可見壹斑。女子組方面，哈本•海盧•德塞（28歲，埃塞俄比亞）以2小時19分9秒奪冠，賽事湧現出世界頂級水平的成績。組委會方面稱：“正如世界田聯排名所證實的那樣，首爾馬拉松已確立爲全球頂尖選手和粉絲矚目的世界頂級賽事。”並表示：“將以此次將韓國體育的國際地位提升壹個台階的成績爲基礎，把首爾馬拉松發展成世界最頂級的馬拉松賽事。”任寶美 bom@donga.com