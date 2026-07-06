韓政府探討追加建設核電站 第12次電力供需基本計劃須明確實施方案

韓國政府著手爲半導體、物理人工智能（AI）及人工智能數據中心等“三大超大型投資項目”確保電力供應。總統秘書室室長姜勳植5日在接受《東亞日報》采訪時，就湖南地區半導體集群項目表示：“已到了需全面考慮核電的階段”，“壹般核電站建設需要7到9年，還應商討如何縮短工期”。氣候能源環境部長官金成煥2日也在與本報道信時表示：“可以考慮追加建設核電站。”三大超大型項目若要成功，電力、用水等基礎設施投資必須先行。據悉，光州半導體産業集群（産業園）啓動需要6.3吉瓦電力，而到2035年，在忠清、嶺南、湖南、江原等地建設的人工智能數據中心運營還需新增18.4吉瓦發電裝機容量。這意味著需要新增與韓國目前運營的26台核電機組總容量相當的至少24台以上（每台約1吉瓦）的龐大電力來源。若維持現狀，別說“半導體速度戰”，連破土動工都無法實現。半導體工廠壹旦發生微小電壓波動或停電，就會導致生産混亂，24小時穩定供電必不可少。湖南地區太陽能、風能等可再生能源資源豐富，但必須克服受天氣和時間影響發電量變化的“間歇性”問題。追加建設作爲穩定基荷電源的核電站，是現實的補充對策。金成煥3日在節目中表示：“即使不新建廠址，全羅南道靈光郡的韓光核電站還可以再建2台，蔚山蔚州的新蔚核電站也可再建2台，共可增建4台機組。”也就是說，若能確保土地，就能縮短核電站工期。消除地區內的反對與矛盾，開辟道路，是促成企業投資的政府、地方自治團體及地區社會的責任。韓國政府每15年制定壹次規劃國家電力需求和發電設備構成的電力供需基本計劃。上月，根據第11次電力供需基本計劃，選定慶尚北道盈德和釜山機張分別爲新增2台核電機組及1座小型模塊化反應堆（SMR）的候選地。預計于9月定期國會前後公布的第12次電力供需基本計劃（2026-2040年）中，必須拿出何時、何地、如何獲取追加電力以支持三大超大型項目的具體方案。三星和SK已決定在京畿道龍仁、平澤以及湖南地區的半導體工廠等地共投資4755萬億韓元。這兩家企業及現代汽車、LG、韓華等還公布了在嶺南地區的312萬億韓元投資計劃。現在是政府和地方自治團體以基礎設施投資予以回應的時候。