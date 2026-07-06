獨立紀念日的星條旗，在問美國建國的意義



美國獨立250週年紀念日的當地時間4日上午，在紐約街頭看到的星條旗並沒有想象中的那麼多，不免感到驚訝。美國的服裝文化很講究應景。不久前，以紐約爲基地的美國職業籃球（NBA）球隊尼克斯隊進入決賽，整個一個月，無論男女老少，到處都是身穿尼克斯隊服和T恤衫的人。但在被稱爲“四分之一千年”的國家歷史紀念日，很多人沒有穿印有星條旗的衣服，而是身穿平常衣服，着實不太協調。



直到幾年前，看到美國，我還覺得，“還有比這個國家的人更熱愛本國國旗的人嗎?”因爲從孩子們的T恤到鉛筆、紙杯蛋糕，日常生活中很多物品和設計中融入了星條旗。特別是，一想到韓國現實中不知從何時起，太極旗一詞被政治化，甚至包含譴責和嘲弄意義，就羨慕所有人都能單純地喜歡本國象徵的美國。



但今年獨立紀念日的星條旗卻與過去大爲不同。去年成功再次執政的特朗普總統從2024年競選活動起，就把星條旗作爲“讓美國再次偉大（MAGA）”的象徵。最近某美國媒體分析稱：“星條旗對一些人來說是美國的國旗，但對另一些人來說只是插在棍子上的一頂帽子。”



一些人擔心自己被視爲特朗普支持者而避開星條旗，甚至出現了獨立紀念日也不穿印有星條旗的衣服或在前院裏掛星條旗的事情。相反，在保守色彩較強的地區，村民們都會在前院掛上星條旗裝飾。居住在這些地區的人們中，很多人對不掛星條旗感到有負擔。一些人表示，儘管存在政治分歧，但不得不掛星條旗。諷刺的是，發生這些事件是在把所有人的自由和平等當作建國理念、民主象徵的美國。



最近一項民意調查中，幾乎一半（47%）的美國人表示“對即將到來的獨立250週年幾乎或完全沒有興趣”，過半數（52%）的人表示“獨立紀念日不會在家裏懸掛星條旗”。



包含美國精神的獨立宣言有兩個最重要的句子。一句是“所有人被平等創造，被創造者賦予不可轉讓的權利”。另一句是“政府的正當權力來自受統治者（國民）的同意”。



在由全世界人組成的移民國家美國，不論出身哪國、是何人種，全體國民在這種精神下團結在一起，在國家競爭力層面也非常重要。打造當今美國的250年力量，源於世界上最多樣的人聚集在一起形成的“我們能做到”的共同體意識和開拓精神。它還延伸爲創造世界級企業和技術的“企業家精神”。



但從最近美國的情況來看，即使是在美國出生，或者是在法律上沒有任何問題的“真正美國人”，在星條旗下，所有人都能感受到同樣的完整的歸屬感嗎? 從特朗普總統針對移民、LGBT、非白人、窮人的行動來看，建立美國的獨立宣言的核心哲學黯然失色。



特朗普在4日晚舉行的250週年紀念演講中也表示，“我們絕對不歡迎共產主義者”，發出了分裂的政治信息。把某些人妖魔化，以刺激另一方的憤怒，排斥某些人，以最大限度地提高另一方的凝聚力，這是最容易的、也是最糟糕的政治。美國能否在建國300週年之際在星條旗下團結爲一體？不僅希望美國人，也希望我們自己不要被憤怒支配，形成智慧的共鳴。

