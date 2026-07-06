韓國每年勞動1833小時，比德國多501小時

統計顯示，去年韓國勞動者的年均勞動時間爲1833小時，在經濟合作與發展組織主要成員中排名第六，比勞動時間最短的德國每年多500個小時以上。據經合組織5日消息，韓國去年人均勞動時間爲1833小時，比經合組織36個成員的平均值（1736小時）多97小時。勞動時間比韓國多的只有墨西哥（2205小時）、哥斯達黎加（2183小時）、智利（1912小時）、希臘（1874小時）、以色列（1870小時）等5國。美國（1800小時）、澳大利亞（1633小時）、日本（1598小時）、英國（1533小時）等主要發達國家的年均勞動時間比韓國短少則33小時多則300小時。特別是，與勞動時間最少的德國（1332小時）相比，韓國多501小時，以每天工作8小時爲基準，比德國人多工作63天。不過，韓國勞動時間一直呈減少趨勢。據分析，這主要是受實行每週5天工作制和擴大代替公休日等的影響。從2010年的2163小時減至2015年的2082小時，再到實行每週52小時上限制的2018年，首次降到2000小時以下的1992小時。去年比2024年（1865小時）再次減少32小時。韓國政府的目標是，到2030年勞動時間降至經合組織平均水平的1700小時，爲此正在推進包括實行每週4.5天制等的“縮短實際勞動時間路線圖”，制定了防止“免費加班”的防止濫用綜合工資方針，爲了防止下班後不必要的業務聯繫，還在推進制定所謂的“禁止下班後Kakao Talk法”。全綵恩記者 chan2@donga.com