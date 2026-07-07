延期宣佈軍校整合……經過深思熟慮，才能產生推進動力

國防部原計劃6日公佈整合陸海空軍士官學校、創建國軍士官學校的基本計劃，但在新聞發佈會1小時40分鐘前突然推遲。國防部表示，國防部長安圭伯將出席青瓦臺日程，新聞發佈會時間將另行公佈。但是，突然取消新聞發佈會與陸海空軍士官學校總同學會預告8日舉行反對整合動員大會等軍隊內外強烈反對整合不無關係。國防部正在構思一二年級的陸海空軍學生一起接受教育，三四年級時按軍隊類別接受特殊教育的方式。意思是說，如果三軍各自行動，將難以應對連接人工智能、網絡、宇宙領域的現代戰爭，因此應該培養從學生時期開始一起作戰的協同性。爲應對人口減少，正在推進提高幹部比率的軍隊結構改革，因此，培養擔當核心的精銳軍官的方式確實需要改變。但是，軍隊組建整合工作組僅僅是在2個月前。長期以來，陸軍以地面戰和後勤、海軍以艦艇運用、空軍以航空作戰爲中心，各自發展指揮體系。有人指出，在確保充分時間有機地連接三軍作戰系統之前，如果急於推進士官學校的整合，只會產生削弱各軍專業性的副作用。美國、英國、法國等軍事強國分離陸海空軍士官學校，畢業後通過作戰和訓練熟悉協同性，其原因也有必要進行研究。儘管如此，國防部還是隻提出在目前高中二年級學生入學的2028學年以新體制選拔學生的時間表。爲客觀檢驗和討論整合士官學校效果的聽證會，卻一次也沒有舉行過。李明博政府時期也曾推進士官學校的整合，但由於陸海空軍利害關係糾纏，反對意見一直存在，最終未能如願。國防部不能僅僅推遲幾天宣佈改革方案了事。只有先經過聽取多種意見、說服、接受的討論過程，才能激活整合的推進動力。