“24小時應對匯率”……企業表示歡迎，也擔心劇烈波動

“賣10個！”（賣出1000萬美元）“1528.0！成交！”（完成1美元兌換1528.0韓元的交易）6日上午7點半，首爾市中區韓亞銀行總行的韓亞無限首爾交易室。韓國外匯市場24小時開放的第一天，交易室裏響起外匯銷售商們的聲音。當時，韓亞銀行剛簽訂三星電子要求的1000萬美元（約153.3億韓元）的交易。交易室電子屏幕上顯示，韓元兌美元的匯率比前一個交易日上漲2.4韓元（0.16%），達到1528.0韓元。當天首爾外匯市場上，韓元兌美元的匯率比前一個交易日上漲4.7韓元，以1530.3韓元結束白天交易（下午3點半）。這是受外國人在韓國綜合股指上持續淨拋售的影響。韓國政府和金融界從當天起將外匯市場轉換爲24小時交易機制。由此企業可以迅速應對夜間匯率變動危險，外國人可以輕鬆投資韓元，但也有人擔心，由於夜間交易量不足，變動性會很大。● 企業“能立即應對外匯風險”韓元兌美元的交易時間原來是從平日上午9點到第二天凌晨2點，從當天起擴大至週一清晨6點到週六清晨6點。除1月1日以外，公休日也將進行交易。實際上是除週末外的24小時交易。美元、歐元、日元、英鎊、澳大利亞美元等世界主要國家的貨幣在各國24小時進行交易。進出口企業和海外銀行分行對此表示歡迎。三星電子負責管理外匯交易和匯率風險的朱民根（音）部長表示：“以前海外發布經濟指標後，即便匯率變動性增大，也只能等到上午9點，但以後可以立即應對，風險管理變得容易了。”韓亞銀行倫敦分行行長李成弼（音）充滿期待地說：“現在可以在當地更加積極地挖掘外匯交易需求了。”被稱爲“西學蟻民”的美股投資者也可以通過實時匯率漲跌，在有利的時候進行兌換。需要寄給留學生子女的學費和生活費的父母們也可以減少以往按交易時間進行兌換的不便。● “要觀察夜間匯率暴漲的可能性”擴大韓元對美元交易時間，是韓國政府推動韓國股市被納入摩根士丹利資本國際（MSCI）發達市場指數所採取措施的一部分。目前，韓國被納入摩根士丹利資本國際新興國家指數。此前，摩根士丹利資本國際在每年的年度市場分類中，拒絕把韓國納入發達國家指數，其理由是“難以兌換韓元”。韓國政府認爲，隨着外匯市場交易時間的擴大，韓元兌換變得容易，韓國股市很有可能被編入摩根士丹利資本國際發達國家指數。如果成功納入，相信韓國股市的外國資金將活躍地流入韓國，韓元對美元匯率的上升勢頭將得到穩定。專家們認爲，擴大外匯市場交易時間有助於韓元國際化，但若想擴大外匯交易量，就要推出能讓外國人感受到投資魅力的多種金融商品。也有人擔心，隨着外匯市場24小時開放，前一晚發生的全球政治、經濟活動可能會導致變動性增大。資本市場研究院高級研究委員姜賢珠（音）解釋說：“如果夜間流動性不足，可能會出現暫時性的價格歪曲現象（韓元兌美元匯率暴漲）。有必要增加流動性供給，強化變動性檢查。”朱賢宇記者、康佑碩記者 woojoo@donga.com、wskang@donga.com