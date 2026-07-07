僞裝韓國産電池出口等貿易安全違規案件被查獲 規模達7703億韓元

關稅廳今年4月查獲了壹家將價值30億韓元的4606件外國産電動摩托車電池僞裝成韓國産品出口到第三國的企業。該企業或在國外爲電池貼上“韓國制造”的標識，或將外國産零部件在國內簡單組裝後冒充國産出口。關稅廳還查獲了“換標”案例，即從特定國家進口價值120億韓元的23萬件半導體設備後，在未進行任何加工的情況下僅貼上韓國産標識便出口到美國。將外國産産品僞裝成國産出口，或將出口管制對象物品未經許可私自帶往海外的“貿易安全違規犯罪”今年被查獲的規模創下曆史新高。據關稅廳6日消息，今年1月至5月，貿易安全違規犯罪查獲規模爲31起，金額達7703億韓元。已超過去年全年查獲金額（6556億韓元）。按類型劃分，將外國産産品冒充國産出口至第三國的“冒充國産迂回出口”案5273億韓元（20起），未經許可攜帶出口管制物品出境或虛假申報的“戰略物資非法出口”案2430億韓元（11起）。此外，還有6家企業將二次電池全工序制造設備僞裝成發往無需出口許可的國家，實際上企圖迂回出口至需獲許可的國家，被海關查獲。查獲規模達4768億韓元，是關稅廳查獲的單壹案件中金額最大的貿易安全違規案件。壹家未經出口許可便將搭載高性能圖形處理器（GPU）的816台人工智能服務器私自帶往海外的企業也被查獲，規模達2500億韓元。關稅廳調查局長金正表示：“將強化進出口數據分析能力，並通過與相關機構的合作，徹底阻斷經濟安全違規犯罪。”世宗=李相桓記者 payback@donga.com