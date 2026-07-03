HD現代電氣與曉星重工各獲1.1萬億和3100億韓元電力設備大單

HD現代電氣和曉星重工等韓國電力設備企業，正在海外市場接連斬獲大規模供應合同。得益于人工智能（AI）數據中心擴張和電網投資擴大，韓國企業在美國、澳大利亞等主要市場的影響力正日益增強。HD現代電氣2日公布，公司近期與正在北美建設數據中心的壹家全球大型科技企業，簽訂了最大規模達1.1212萬億韓元的配電設備及電力設備長期供應基本合同。合同規模爲配電設備5539億韓元，電力設備5673億韓元。此次合同采取將數據中心所需核心電力基礎設施，即配電設備和電力設備捆綁打包的供應方式。公司說明稱，通過這種打包供應，可提高電力基礎設施的設計精確度，並降低在交期、質量及維護保修過程中可能發生的風險。業界預測，到2030年，北美數據中心的電力需求將占到美國全國電力需求增量的壹半以上。由此，爲穩定供電所需的電力設備需求也有望持續增加。曉星重工則與澳大利亞維多利亞州輸電網絡運營公司AusNet簽訂了3100億韓元規模的超高壓變壓器和電抗器長期供應合同。超高壓變壓器是爲長距離輸電而升高或降低電壓的電力設備，電抗器則是抑制輸電網絡電壓波動、維持電力系統穩定的設備。通過此次合同，曉星重工將在未來5年獨家向維多利亞州輸電網絡供應超高壓電力設備。這是繼3月在澳大利亞昆士蘭州承攬1425億韓元規模儲能系統（ESS）項目之後的又壹大型合同。曉星重工目前在澳大利亞超高壓變壓器市場份額排名第壹。曉星重工董事長趙顯俊表示：“公司將超越單純供應電力設備的層面，成爲爲澳大利亞能源政策提供解決方案的企業。”另外，LS電氣2日在忠清南道天安工廠舉行了“LS電氣直流工廠竣工儀式”，全球首座100%直流（DC）配電工廠正式啓動。此次竣工的LS電氣直流工廠，是全球首座大量應用半導體變壓器（SST）、半導體斷路器（SSCB）、儲能系統等LS電氣直流專用核心設備的直流配電制造設施。隨著人工智能數據中心需求暴增，直流配電技術正掘起爲電力産業的核心議題。目前的電網以交流（AC）爲中心，而數據中心、太陽能等則多爲直流基礎設備，引入直流配電技術，可以避免交直流轉換過程中的電力損耗。邊鍾國記者、崔智媛記者 bjk@donga.com、jwchoi@donga.com