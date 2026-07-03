“感謝大家的鼓勵與擔心。來自委內瑞拉加拉加斯。”在上月24日委內瑞拉首都加拉加斯附近發生連環強震、僅確認遇難者就超過2000人的情況下，濟州壹家咖啡店店主上傳至社交網絡服務的壹段視頻，正在爲海外的災民帶去力量。在濟州島濟州市涯月邑納邑裏經營咖啡店的廉智弘（46歲），上月25日在自己的TikTok賬戶上傳了壹段題爲“致委內瑞拉的朋友們（Para mis amigos de Venezuela）”、時長29秒的視頻。他平時會以直播介紹蛋糕制作等店內日常，而壹直觀看其直播的委內瑞拉觀衆在地震後音訊全無，他因此發布了這段視頻。他用委內瑞拉通用的西班牙語留言道：“地震後看不到妳們的身影，我很擔心。衷心希望妳和家人都平安。”視頻發布7小時後的上月26日0時左右，隨著委內瑞拉通信逐漸恢複，災民們的留言開始爆發式湧現。截至本月2日，留言達到4600多條，視頻播放量也達到19.83萬次。他平時上傳的視頻播放量僅爲3000到5000次。雖然是壹段僅29秒的短視頻，但下方出現了“我從委內瑞拉加拉加斯向您致意。這裏籠罩著巨大的不安與恐懼，但托上帝的福，我和家人均平安無事”、“真的謝謝妳，朋友”等留言。廉智弘說：“平時觀看直播的200多人中，委內瑞拉觀衆有10多人。想到壹直和我交流的人們遭遇災難，我感到十分難過，爲了能給他們哪怕壹點力量，我上傳了這段視頻。”他接著說：“來自遙遠的韓國濟州島的加油信息，這壹消息似乎在委內瑞拉當地傳開了。待災情平息，我想去委內瑞拉當地與這些觀衆見面。”濟州=宋恩範記者 seb1119@donga.com