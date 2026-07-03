“世界最大儲油國”委內瑞拉因汽油短缺地震救援受阻

委內瑞拉在6月24日發生的強烈地震中遭受巨大損失，雖然是世界最大的原油資源國，但由於汽油不足，挖掘機等救援裝備無法正常啓動。美國有線電視新聞網（CNN）1日報道說，部署在委內瑞拉北部拉奎拉救援現場的政府擁有的挖掘機因汽油不足而停止工作。因此，救援隊員們正在用鎬頭、鐵鍬、徒手等挖掘混凝土殘骸。在這種情況下，當地警方逮捕了涉嫌在地震現場偷拿貴重物品的4名公務員。國民對政府軟弱應對的不滿持續增加。委內瑞拉是世界最大的產油國，蘊藏着約3030億桶原油。但由於原油提煉設施不足，而且難以穩定運轉，一直飽受汽油短缺的困擾。當地政治評論家卡門·貝亞特里斯·費爾南德斯表示：“此次慘案是國家集中力量於壓制和宣傳的結果。”他指責左派民粹主義獨裁政府只顧維持政權，應對地震等災難的能力明顯不足。憑藉原油生產和銷售，委內瑞拉一度成爲南美最具代表性的富國。但繼前總統查韋斯1999年執政後，由於馬杜羅總統執政，委內瑞拉經濟崩潰。馬杜羅政權將能源企業強制國有化後賺來的錢投入到無償醫療、無償教育、低價住宅供應上，財政困難變得非常嚴重。由於落後的基礎設施、美國製裁等原因，原油產量也急劇減少。2013年至2021年，國內生產總值（GDP）驟減75%，每4名國民中就有1人離開委內瑞拉。《紐約時報》預測，對於經歷了數十年經濟崩潰和腐敗的委內瑞拉當局來說，收拾遇難者、確認身份、埋葬等將成爲一大課題。在拉瓜拉，由於太平間空間不足，已經發生將部分屍體置於炎熱之下的事情。由於昂貴的基因檢查費用，遺屬們正在通過紋身、牙科記錄、衣服等確認身份。一名遺屬對美國有線電視新聞網說：“太多的屍體腐爛，連家人都認不出來。”委內瑞拉國會議長羅德里格斯1日宣佈：“目前爲止，已確認2295人死亡、11267人受傷。”金寶拉記者 purple@donga.com