韓國歌壇掀起“自我翻唱”潮 15年前老歌重獲新生

“這是從冷凍庫裏沈睡了十年才出來的嗎？”嘻哈二人組Mighty Mouth上月公開歌曲《Tok Tok》的音樂視頻後，社交媒體上出現了這樣的留言。《Tok Tok》是Mighty Mouth于2011年發行的第二張正規專輯《Mighty Fresh》的主打曲。時隔15年，這首歌以“2026年版本”重新亮相，讓記得當時歌曲的粉絲們倍感欣喜。原曲憑借特有的清涼感，曾在大學慶典等場合廣受歡迎。此次翻唱版本，當年參與原曲演唱的Soya再次加入。此外，說唱歌手DinDin新近加盟，增添了壹份更加輕快的色彩。這首翻唱曲收獲“聽到Soya壹如往昔的清亮嗓音，十分欣喜”“很適合最近的天氣聽”等反響，在優兔韓國周度熱門歌曲榜（6月19日至25日）上攀升至第36位。從2000年代末到2010年代推出過熱門歌曲的歌手們，親自重新演唱自己的作品，這類“自我翻唱曲”正備受關注。翻唱曲此前大多由後輩歌手或其他藝人重新诠釋原曲後推出。然而近來，原唱者親自重唱自己的歌曲，以此激發老歌迷的懷舊之情。大衆音樂評論家朴熙雅分析稱：“歌手有以‘當下的聲音’重唱人們熟悉之代表作的名義，也有比新歌更快獲得反響的實際利益。”Mighty Mouth今年3月也曾自我翻唱2011年推出的歌曲《Lalala》，並將之公開。由BB Girls玟瑩參與伴唱的該音源，進入了Melon“Hot 100”等榜單。也有在粉絲要求下誕生自我翻唱音源的情況。樂隊FTIsland成員李洪基與Monday Kiz成員李真聲上月14日發行的《離眼淚更近的人》，便是其中的代表性事例。這首歌收錄于FTIsland在2007年發行的首張正規專輯再版《The Refreshment》。最近，李洪基作爲嘉賓出演Monday Kiz的優兔內容“Monkey的足迹”，與李真聲即興合唱了這首歌，這成爲此次合作的契機。由于粉絲們“發行正式音源”的請求蜂擁而至，最終促成了正式發行。這種自我翻唱的潮流，很大程度上受到優兔或短視頻等環境的影響。通過這些渠道，過去的歌曲也變得更容易接觸到。“回憶中的老歌”經由現場片段、音樂節目視頻、舞蹈挑戰及優兔內容等得到介紹，正給當下的聽衆帶去“重新發現的喜悅”。朴評論家表示：“通過綜藝內容等渠道重新接觸到特定歌手的嗓音後，再去查找並聆聽其過往作品，這樣的連鎖反應也在出現。”史智媛記者 4g1@donga.com