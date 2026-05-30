李在明拿出選票詢問“只蓋上壹半章要緊嗎”

李在明總統與夫人金惠景女士29日參加了6•3地方選舉事先投票，這是李在明政府成立以來的首次全國選舉。青瓦台副發言人安貴朎表示，李在明總統夫婦在事先投票首日即當天上午，前往青瓦台附近的首爾鍾路區三清洞居民中心事先投票站投票。李在明總統夫婦參加的是以住宅地址仁川桂陽乙選區爲對象的場外投票。李在明總統系灰色領帶抵達投票站。據悉，此舉是爲避免不必要誤會而刻意回避了象征特定政黨的顔色。當天總統秘書室室長姜勳植陪同前往。李在明總統進入寫票間後，手持已蓋章的選票走出來問道：“管理人員在哪裏？這個圓圈章沒有蓋全，只蓋上壹半要緊嗎？”接著又說：“這個只蓋成這樣，要緊嗎？會不會成無效票？因爲只蓋上了壹半。”現場選舉管理委員答複其“不會成爲無效票”後，李在明總統重新進入寫票間完成投票。國民力量黨當天聲稱：“這是動搖民主主義根基的李在明總統‘選票暴露事件’。是否違反《公職選舉法》，應徹底調查。”該黨中央選舉對策委員會公報團團長朴成勳在評論中表示：“以事先投票站爲舞台，將蓋了共同民主黨章的選票暴露在全國民衆面前的這壹行徑，不過是處心積慮、卑劣的‘有預謀不法選舉’罷了。”選舉管理委員會相關人士表示：“並未走出投票站，只是暫時離開寫票間的行爲沒有問題。但已蓋章的選票若向他人公開，有可能成爲無效票，因此需要對情況加以准確掌握。”朴訓祥 tigermask@donga.com