李在明：“放棄投票是給欺騙國民的人機會”

李在明總統31日鼓勵選民參加6月3日地方選舉投票。他說：“選民的沉默和放棄投票是給欺騙國民、爲一己私利濫用權力、毀掉我和家人的生活的人機會。”李在明前一天也表示，“放棄投票就是放棄我和家人的未來”，連續兩天強調參與投票的重要性。李在明當天在X上介紹希臘哲學家柏拉圖的名言“對政治冷漠的懲罰，就是被惡人統治”。他還寫道：“請積極參與投票，明確表明這個國家的居民是國民的事實、權力應指向哪裏、選民的意願在哪裏。希望國民託付的權力能夠找到只根據國民意願、爲國民使用的、忠誠有能力的人。”李在明表示：“投票的力量比想象的強大。當選者會是豐富我生活的忠誠長工，還是破壞世界、給國民帶來痛苦的惡人統治者，都取決於選民之手。如有政界人士或政治集團果對這句話感到不舒服，那他們就是選民應通過投票淘汰的舊態既得權者。”李在明在地方選舉事前投票的第二天即前一天也表示：“投票是民主主義的生命線。放棄投票就等於放棄我和家人的未來。放棄投票不是中立，而是站在損害我生活和共同體的他們一邊。”國民力量黨針對李在明在首爾市鍾路區三清洞居民中心進行事前投票時泄露投票用紙的爭議，以違反公職選舉法等嫌疑向警方進行了告發。黨代表張東赫說：“本質問題是總統用自己填寫的選票對特定政黨、特定候選人進行‘支持呼籲’。這完全違反了《公職選舉法》。最重要的是，嚴重違反了作爲總統的選舉中立義務。”張東赫在當天的記者會上也主張：“如果是保守政權總統，共同民主黨恐怕已當即提出彈劾案。”該黨院內代表宋彥錫也主張：“投票管理人員說不能給我看（已填寫的選票），李總統卻聲稱‘沒有關係’。這是在說，誰也不能起訴我，選舉管理委員會敢把我的票作無效處理嗎？”相反，青瓦臺反駁說：“李總統完全不是故意，而且遮蓋了選票上的填寫部分，所以沒有問題。”尹多彬記者、李採莞記者 empty@donga.com、chaiwani@dong.com