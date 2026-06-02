遊戲OLED面板競爭激烈 三星主打“超薄”對陣LG“最高分辨率”

韓國顯示器企業將在中國台灣舉行的亞洲最大信息技術展會“2026年台北國際電腦展”上，圍繞遊戲有機發光二極管（OLED）面板技術展開競爭。此舉旨在搶占因高性能遊戲需求增加而增長的高端遊戲顯示器及筆記本市場主導權。1日，三星顯示器表示，將于2日至5日（當地時間）在台北南港展覽中心舉行的2026年台北國際電腦展上，展出從便攜式遊戲PC到顯示器等覆蓋全領域的遊戲優化OLED産品線，共計16款。主打産品是同時實現4K分辨率和360Hz高刷新率的量子點（QD）-OLED顯示器面板。該産品解決了同時支持高分辨率與高刷新率所帶來的驅動負荷等技術難。遊戲筆記本用“超薄”面板也將首次亮相。該面板厚度較以往量産産品減少20%以上，同時支持最高240Hz刷新率。將藍色OLED堆疊5層以改善壽命和亮度（輝度）的“五層串聯”技術也將壹同展出。LG顯示推出全球首款實現“5K2K”超高清分辨率的39英寸遊戲OLED面板。這款目前僅LG顯示能夠生産的産品，憑借寬視角和清晰畫質，被認爲最適合競速或飛行模擬遊戲。盡管近期前端信息技術設備需求放緩，但高端遊戲面板市場仍保持穩步增長。因此，響應速度快、對比度高的OLED面板的搭載比例呈上升趨勢。韓國兩家企業計劃以此次台灣展會爲契機，擴大與全球主要個人電腦制造商及遊戲公司的供應鏈合作。李棟勛記者 dhlee@donga.com