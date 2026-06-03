孫興慜爲替補入選的趙偉濟鼓勁打氣助其融入

韓國國家足球隊2日在美國猶他州赫裏曼的錫安銀行訓練中心進行了2026年美加墨世界杯賽前集訓。隊長孫興慜（34歲，洛杉矶FC）從訓練壹開始便悉心關照後衛趙偉濟（25歲，全北現代）。孫興慜說“我得去有維濟的那組”，隨後便與趙偉濟同組進行搶球訓練。孫興慜朝趙偉濟抛出“妳得再跑起來”“妳個子這麽高（189厘米）還能被搶走高空球”等玩笑話，活躍了訓練氣氛。這是孫興慜爲了讓以“訓練搭檔”身份參加賽前集訓、隨後成爲世界杯“正式成員”的趙偉濟能夠自然地融入球隊而給予的關懷。趙偉濟是在國家隊主力後衛曹侑珉（30歲，沙迦）上月31日與特立尼達和多巴哥的熱身賽中右腳受傷、無緣世界杯後，于1日被替補招入最終名單的。2日是趙偉濟在入選最終名單後首次參加訓練。此前作爲訓練搭檔時話不多的趙偉濟，當天被搶走球後會大聲表達惋惜，顯得活躍了許多。趙偉濟表示：“（在預選賽中）爲韓國隊晉級世界杯起到重要作用的侑珉哥因傷缺陣，我頂替了他的位置，心情很沈重。”他還說：“我想，如果我在這裏展現出更好的面貌，應該能給侑珉哥帶去哪怕壹絲安慰。”大韓足球協會2日在其優兔頻道上傳了拄著拐杖的曹侑珉離開賽前集訓營、與隊友們道別的視頻。在宿舍大廳與聚集的隊友們擁抱告別的曹侑珉眼眶發紅。曹侑珉通過足協表示：“我會把球隊所有不好的厄運都帶回韓國，只留下我們那份懇切之心，衷心祝願大家不再有任何傷病，在世界杯上展現出好的面貌，取得好成績歸來。”隨著李剛仁（25歲，巴黎聖日耳曼）當天歸隊，韓國隊完成全員集結。李剛仁因其所屬俱樂部巴黎聖日耳曼（法國）的2025-2026賽季歐足聯（UEFA）冠軍聯賽決賽日程，在國家隊球員中最晚抵達賽前集訓營。巴黎聖日耳曼在上月31日的點球大戰中擊敗阿森納（英格蘭），成功實現歐冠聯賽兩連冠，但李剛仁壹直枯坐替補席。2日飛抵美國猶他州鹽湖城國際機場的李剛仁直接前往國家隊訓練場，完成了跑步和搶球等訓練。金培中 wanted@donga.com