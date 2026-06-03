地方政府負責人和教育監將支配2300萬億韓元預算……應選拔“像自己的錢一樣省着用的人”

6月3日將舉行6·3地方選舉的正式投票。選民們將選出從市道知事到市郡區負責人、廣域和基層議員、教育監等4227人。國會議員再補選投票也將在14個選區進行。此前兩天的事前投票中，約4465萬名選民中已有約1050萬人參加投票，因此剩下約3415萬名選民的選擇。此次選舉產生的民意將衡量政府和執政黨的國政方向和在野黨的前進方向。即使這樣，也不會減輕地方選舉決定誰是爲自己居住的地區獻身的幹部的自身意義。地方政府和議會有權決定居住、安全、交通、福利、教育等與我們實際生活密切相關的政策和用於此的預算。在前往投票現場之前，有必要評價現任地方政府負責人和地方議員是否爲居民正確行使了權力，並比較此次出現的候選人是否提出了相比更好的解決方法。最重要的是，包括市道知事在內，地方政府負責人可用的今年預算總額約達481萬億韓元。今年17個市道教育廳的預算規模約爲96萬億韓元。兩者相加，接近中央政府預算的80%。考慮到預算每年都在增加，此次當選的地方政府負責人和教育監在4年內可以執行的預算已超過2300萬億韓元。面對如此鉅額預算，選民不能忽視對候選人的考察，要認真判斷那些自稱能夠治理地方事務者，是不是在以荒唐的公約，抱着“花別人錢”的心態，隨意揮霍居民的血汗稅金。各地區的發展直接關係到韓國整個經濟的競爭力。各地區培養符合特性的新主力產業，創造優質的工作崗位，培養自身成長的力量，已成爲刻不容緩的課題。還要仔細觀察哪位候選人具體提出了這樣的地區經濟未來所必需的發展藍圖和可實現的財源。此次選舉在陣營對抗的框架、因未經確認的疑惑而展開的消極攻防戰中，未能擺脫把政策競爭拋在腦後的舊態。越是這樣，越要篩選出對對方進行誹謗、掩蓋自身資質不足的候選人，以及試圖用表面光鮮的玫瑰色公約掩蓋政策藍圖漏洞的候選人。在此過程中，當更多的選民參與其中時，勝者和敗者都會在民心面前更加低頭。