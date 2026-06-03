黃仁勛與崔泰源再會 稱“值得直接投資的韓國企業很多”

主導全球人工智能（AI）半導體市場的英偉達首席執行官（CEO）黃仁勛在台灣與韓國大企業及初創公司高管舉行了壹系列會晤，商討合作方案。英偉達正將合作範圍從人工智能半導體拓展至機器人、遊戲等韓國整體産業。1日（當地時間），黃仁勛在中國台灣台北邀請80多位韓國企業相關人士，首次舉辦了“韓國合作夥伴之夜”晚宴。三星電子、SK海力士、LG、NAVER雲、鬥山等主要大企業高管和有潛力的初創企業代表出席，共同探討了新壹代人工智能産業的合作方案。當天，全球信息技術展覽會“台北國際電腦展2026”在台灣開幕。黃仁勛在現場對韓國記者表示：“韓國是英偉達生態系統中非常重要的部分。”他還說：“在人工智能芯片以及機器人、人工智能工廠等領域，我們正在爲韓國提供支持，可以壹起做的事情很多。”黃仁勛還暗示了在韓國進行直接投資的可能性。他評價稱：“韓國擁有出色的（産業）生態，聰明的企業也很多。”他提到機器人是今後重點合作領域，並表示“希望能爲韓國機器人技術的發展做出貢獻”。黃仁勛在當晚宴會上就SK海力士市值進入1萬億美元（約1500萬億韓元）俱樂部壹事表示：“真的非常自豪，爲他們的成功感到十分高興。”在晚宴之前，黃仁勛與SK集團會長崔泰源會面，雙方就加強新壹代人工智能基礎設施市場的供應鏈紐帶、擴大技術合作等方案進行了討論。據悉，黃仁勛將于5日訪問韓國，在首爾城東區與崔泰源會長、現代汽車集團會長鄭義宣、LG集團會長具光谟、NAVER議長李海鎮等人舉行“五花肉會晤”。隨後，他將于7日與NC軟件代表金澤辰會面。黃仁勛與金澤辰自2003年《天堂2》與英偉達“GeForce FX”的優化合作開始，結緣已超過20年。李棟勛記者、金在亨記者 dhlee@donga.com、monami@donga.com