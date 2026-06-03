美媒：“美國國防部可能在韓日建造部分軍艦”

美國軍事媒體《突破防務（Breaking Defence）》5月29日報道稱，美國國防部將投入2027年預算案所含的18.5億美元（約2.8萬億韓元）海軍研發資金，在韓國和日本建造部分軍艦船體。當初預計該預算將用於調查外國造船廠能否建造美國軍艦的研究項目。但白宮預算管理局官員表示：“誰都不會在研究上花費18.5億美元。這筆資金是爲了籌措資產。比如護衛艦，可以向製造商購買整艘艦艇。”該官員還表示，正在考慮在韓國或日本生產最多兩艘軍艦的船體、機械、電氣構造，由美國國防企業主導戰鬥體系整合的方式。該官員表示：“正在與韓華、HD現代、三星重工業等韓國造船企業及三菱重工業、川崎重工業、日本造船聯合公司等日企討論建造海軍艦艇的可能性。”不過，在海外建造美國軍艦很大可能只是暫時性措施。白宮正在推進中長期內韓國、日本等外國造船公司在美國新建造船廠或收購現有造船廠實現現代化的方案。根據美國《伯恩斯-託萊普遜法》，美國軍艦的船體或主要部件不得在海外建造，因此需要美國總統採取暫停措施。但據悉，由於美國的造船產業力量落後，白宮正在討論短期內從韓國、日本國內造船廠獲得船體等供應的方案。預算管理局人士表示：“韓國和日本正在以比美國更低的費用建造尖端水上戰鬥艦。我們追求的是競爭和擴大生產力。”通過這樣的過渡期措施，美國在中長期將通過外國企業的對美投資來強化美國國內的造船產業力量。對此，預計美國造船業界和議會部分人士將提出抗議。在19日美國海軍領導層出席的美國議會聽證會上，美國參議員安格斯·金（無黨派人士、主要人物）批評說：“有人說在日本或韓國建造驅逐艦，這是最糟糕的想法。”金寶拉記者 purple@donga.com