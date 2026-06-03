韓國擬將延命醫療中斷時機從臨終期提前至末期

韓國政府正在推進壹項方案，將無生還可能患者的延命醫療中斷時機從現行的“臨終期”提前至“末期”。原本必須到登記機構才能填寫的事前延命醫療意向書，今後將可在線登記，同時政府還決定開發針對療養醫院的特色臨終關懷模式，並擴充臨終關懷病床。保健福祉部2日召開國家臨終關懷延命醫療委員會會議，確定並公布了包含上述內容的“第2期臨終關懷與延命醫療綜合計劃”2026年度施行計劃。此前，保健福祉部長官鄭銀敬在接受本報采訪時（5月11日A1•8版）曾表示：“將就提前延命醫療中斷時機問題展開公開討論，並從明年起在療養醫院正式實施臨終關懷項目。”政府將于5日成立的第七期國家生命倫理審議委員會上，就延命醫療中斷時機從臨終期擴大到末期的問題進行公開討論。臨終期是指數日內臨近死亡的狀態，末期則是指數月內臨近死亡的狀態。醫療界不斷指出，應最大限度減少無意義的延命醫療，保障患者有尊嚴的死亡。事前延命醫療意向書是提前記錄延命醫療中斷與臨終關懷服務利用意向的文件，今後將可以在線登記。此舉旨在提高可及性，使國民在健康時制定生命末期計劃的文化得以紮根。爲防止出現中斷延命醫療後無法及時接受臨終關懷服務的“臨終難民”，最早從明年起，療養醫院也將正式運營臨終關懷項目。趙維拉記者、申藝琳記者 jyr0101@donga.com、yrin@donga.com