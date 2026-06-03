“韓半島匕首論”復活預告的是什麼?



駐韓美軍司令布倫森用“匕首”來形容韓國一事引發了爭議。中國駐韓大使館警告稱“越線了”，作出激烈反應。青瓦臺表示，已對布倫森的發言表示了擔憂。對於駐韓美軍司令的發言，中國駐韓大使館勃然大怒地發表聲明，青瓦臺事實上公開表示憂慮，這都是罕見的事情。



布倫森就“匕首論”反駁稱：“這是爲了說明作戰環境。”但他同時稱，“其他國家（中國）應該考慮如何看待美國在韓國的能力”，這一解釋更加明確地表明瞭其“匕首論”的意圖。



美國在說明韓國的地緣政治重要性時，一向主要使用“銷釘（Linchpin）”一詞。“銷釘”是防止車輪從車軸上脫落的插銷。與構建集體防衛體制的北約不同，美國在亞洲正在構建與韓國、日本等結成雙邊軍事同盟、維持影響力的所謂“車輪”同盟。這意味着，韓國承擔着防止車輪脫落的核心作用。



如果說“銷釘”是在說明韓國在包括軍事和經濟在內的綜合性同盟結構中的重要性，“匕首”則是赤裸裸地體現軍事目的的表述。“韓半島匕首論”的最早使用可以追溯到日清戰爭和日俄戰爭爆發的19世紀。日本軍事戰略家認爲，清朝和俄羅斯可以將韓半島用作“瞄準日本心臟的匕首”，主張吞併韓半島。美國和蘇聯繼承了這一理論。美國時事週刊《時代》在1948年的一篇文章中說：“只要俄羅斯掌握着朝鮮，它就不會鬆開匕首的把手。”



中國對“韓半島匕首論”勃然大怒，不僅是因爲這一表達露骨，時間節點也產生了影響。據分析，雖然美國總統特朗普作爲國賓訪問中國，與中國國家主席習近平就“美中建設性戰略穩定關係”達成協議，但美軍此舉表明，將加快步伐加強對中國的軍事牽制。這也是爲什麼在新加坡舉行的亞洲安全會議（香格里拉對話）上，中國與會者直接向表示“追求美中在亞洲的勢力均衡”的美國戰爭部部長赫格塞思詢問“（匕首論）是否得到了華盛頓的認可”的原因。



在美中的大國競爭格局日益明顯的今天，難以把帝國主義和冷戰時期用過的“韓半島匕首論”的復活看作是偶然。據悉，習主席對上個月訪華的特朗普總統表示，“不要支持日本的再武裝”，表示了強烈的反對。專家們認爲，如果習主席訪問朝鮮成行，應對韓美日安保合作很有可能成爲核心議題。



韓美就戰時作戰指揮權的移交問題，利害關係錯綜複雜。特朗普政府強調同盟分擔，對李在明政府接管作戰權的意志表示歡迎，稱其爲“鼓舞性的”，但也強調移交作戰權首先要滿足條件。韓國政府方面懷疑，美國試圖將駐韓美軍的作用從韓半島擴大到牽制中國，是不是想強化作戰權的移交條件，阻止韓美聯軍的指揮權移交給韓國。韓半島“匕首論”的復活可能是展示圍繞駐韓美軍作用的緊張局面正式拉開的預告片。

