四年一次，請爲自己的小區蓋章作出評價

又到了每四年選拔一次自己小區工作人員的“選擇日”。有分析認爲，根據3日的選舉結果，共同共同民主黨能否奪回地方政府，確保國政動力，國民力量黨能否守住佔據優勢的地方權力，成爲掌權政黨，將見分曉。6·3地方選舉將在全國14288個投票站舉行，將選出全國16名市道知事、227名基礎團體長（基層政府負責人）、3968名地方議員、16名教育監等4277名地方幹部。此次選舉正值任期五年的李在明總統當選剛好1年之際舉行，當選者的任期爲4年，與李在明政府任期相同。與地方選舉一起，全國還有14個地方將舉行國會議員再補選。朝野政黨潛在的下屆總統候選人紛紛出馬，預計會對今後的朝野權力格局產生影響。共同民主黨代表鄭清來在正式投票前一天的2日在國會召開呼籲國民記者會，鼓勵投票。他說：“現在大韓民國正站在十字路口，是和李在明政府一起走向充滿活力的未來，還是再次被內亂的亡靈所束縛?”他在長達6767字的對國民呼籲文中38次提到“李在明”，提出“內亂審判論”，稱“爲了李在明政府剩餘4年，請一定要站出來投票。請對不正腐敗、分裂國民的內亂政黨國民力量黨進行審判”。相反，國民力量黨代表張東赫在首爾市永登浦區中央黨部發表的對國民呼籲文中，則以“政權審判論”針鋒相對。他表示：“現在應該叫停破壞經濟暴走和民生崩潰暴政。如果連地方政府都易手的話，李總統的傲慢將超過最後的紅線。”他還鼓勵對房地產高度敏感的青年層投票說：“房價比被稱爲房地產地獄的文在寅（政府）時期還要暴漲。”中央選舉管理委員長盧泰嶽也通過談話文強調：“選民的積極參與不僅僅是單純的行使投票權，而是政治傾聽國民意見的最強大的動力。希望這次選舉能夠成爲牢固樹立我們地區政治和草根民主主義的試金石，一定要行使寶貴的一票。”趙東住 djc@donga.com