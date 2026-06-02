“出口1萬億美元，躋身五強”……克服“半導體單腿支撐”是課題

據統計，上個月韓國出口額克服中東戰爭和高油價等不利因素，創單月最高紀錄，達到877.5億美元。月出口額連續三個月超過800億美元。按照這種趨勢發展下去，今年出口有望實現1萬億美元的歷史最高業績和“世界五強”的飛躍。半導體是出口繁榮的主角。上個月半導體出口額爲372億美元，創歷史新高，同比激增169.4%。隨着谷歌、Meta等美國科技大企增加人工智能投資和存儲器價格上漲，“半導體超級週期”正在持續。電腦出口也增加290.7%，信息技術產品的出口呈現良好勢頭。產業研究院預測，今年出口額將達到9244億美元。這距離去年突破“出口7000億美元”僅隔一年。如此一來，韓國將超越香港、日本、意大利，躋身出口五強。如果出口額超過1萬億美元，還有可能超過轉口貿易比重較高的世界第四大出口國荷蘭（去年9641億美元）。華麗的出口業績背後，還剩下半導體依賴度加重的課題。半導體出口比重在一年內從24%上升到42.3%。相反，主力出口產品汽車因工作天數減少、零部件供應受阻、中東戰爭帶來的物流不穩定、美國關稅等不利因素，5月份出口有所減少。家電、鋼鐵等出口也有所減少。石油產品只是隨着油價上漲出口額增加，出口量是減少的。半導體可以說是“2年繁榮、2年蕭條”的經濟循環產品。經濟景氣時增加生產設備，一旦經濟不景氣價格就會暴跌。最近半導體景氣不是電腦或智能手機等消費品，而是由科技大企的人工智能投資主導，半導體正在轉變爲“先訂購後生產”的訂單型產業，這表明繁榮週期可能會延長。儘管如此，如果隨着利率上調和需求減少等，科技大企投資突然萎縮，半導體和韓國出口同時暴跌的危險仍然存在。如果剝去“半導體錯覺”，就能看到出口的烏雲。單一產品的出口依賴度接近整體的一半，這種“單腿結構”令人不安。不能停止出口結構多元化，要通過培育中小、中堅企業和原材料、零部件、裝備產業，減少對美國和中國市場的過度依賴，實現東南亞、印度、中南美等市場多元化。越是景氣時期，越要爲應對危機做好準備。