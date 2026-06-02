韓華航空航天發生第三次爆炸事故 致5人死亡

1日上午，位于大田廣域市儒城區外三洞的韓華航空航天大田工廠發生爆炸事故，造成5名工人死亡，2人受傷。警方已成立專案組，對准確事故原因等展開調查。據警方和消防部門透露，事故發生在當天上午10時59分許。當時，在56號廠房，工人們正在清洗火箭推進體制作過程中使用的工具和設備，其間發生了不明原因的爆炸。爆炸引發火災，消防部門接到報警後于上午11時17分許發布壹級響應，投入100余名人員和30余台設備。火災發生約50分鍾後被初步撲滅，並于下午1時7分許完全撲滅。此次事故導致地上1層、面積544平方米的56號廠房完全燒毀。據了解，該作業場所爲單層結構，分爲3個區域。滅火後，在56號廠房清洗室附近發現5人遇難。消防部門表示：“（5名遇難者）在同壹空間被發現。”2名傷者與遇難者在同壹空間工作，但在爆炸後自行逃生。傷者中1人全身燒傷等重傷，另1人頸部燒傷等輕傷。遇難者爲50多歲2人、30多歲1人、20多歲2人，其中部分爲合同工。據悉，工人們雖身穿防火服，但爆炸及隨後火災導致遺體損毀嚴重。警方正進行身份確認工作。發生事故的韓華航空航天大田工廠是研發生産韓國火箭及導彈推進體的核心軍工設施。該工廠占地約35萬平方米，被指定爲國家安保設施，建築布局等未對外公開。警方和消防部門計劃通過現場勘查等查明准確事故原因。此次發生事故的韓華航空航天大田工廠，此前在2018年和2019年也曾發生爆炸事故，共造成8人死亡。當天趕赴事故現場的韓華航空航天代表理事孫在壹表示：“對此次事故深感責任重大”，並稱“將積極配合相關部門的調查，明確查明事故原因。”李在明總統在事故發生後指示：“全力動員可用資源，進行人員搜救和事故處置”，並要求“徹底調查事故原因，制定防止再發對策。”大田=金泰英記者、大田=鄭東振記者 live@donga.com、haedoji@donga.com