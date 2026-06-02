李政厚大聯盟單場5安打創新紀錄，在前Kiwoom英雄四人組中獨自閃耀

韓國球員美職棒大聯盟生涯累計安打最多（1671支）的秋信守（44歲，已退役），在美職棒大聯盟（MLB）16個賽季中，單場最多安打紀錄爲4支。“風之孫”李政厚（28歲，舊金山巨人隊）狂轟5支安打，超越秋信守，刷新韓國球員美職棒單場安打紀錄。李政厚1日在客場對陣科羅拉多洛基隊的比賽中，作爲第五棒右外野手首發出場，交出6打數5安打2打點的猛打成績。舊金山巨人隊球員單場擊出5支安打，是自2020年9月2日亞曆克斯•迪克森（36歲）以來的首次。這也是李政厚個人繼韓國職棒（KBO）Kiwoom英雄時期，在2018年8月11日高尺巨蛋對陣LG雙子隊之後，職業生涯第二次單場5安打比賽。此前因腰部肌肉酸痛被列入10天傷病名單、並于上月30日複出的李政厚，在與科羅拉多洛基隊的系列賽首日擊出4支安打，次日擊出2支安打後，當天又完成5支安打。僅在科羅拉多洛基隊的3連戰中，李政厚就交出15打數11安打的成績，將賽季打擊率提升至0.304（194打數59安打）。這是自4月29日以來，時隔33天打擊率重回三成。同時，李政厚上升至國家聯盟（NL）打擊率榜第7位。舊金山巨人隊當天狂轟25支安打，以19比6大勝科羅拉多洛基隊，終結5連敗。截至4月9日，李政厚在開季後的前13場比賽中，打擊率僅爲0.143，攻擊指數（上壘率+長打率）爲0.438，但此後38場比賽他脫胎換骨。4月打擊率0.312，5月打擊率0.313，重新成爲“三成打者”。舊金山巨人隊主教練托尼•瓦伊泰洛賽後表示：“這就是李政厚的實力”，展現出堅定的信任。相反，Kiwoom英雄出身的美職棒三人組悲喜交加。同壹天，在客場對陣辛辛那提紅人隊的比賽中，作爲第八棒遊擊手首發出場的金河成（31歲，亞特蘭大勇士隊）3打數無安打，陷入沈寂。金河成的賽季打擊率已跌至0.089（45打數4安打）。金河成此前3場比賽坐板凳期間，作爲主力遊擊手首發出場的豪爾赫•馬特奧（31歲）當天以指定打擊登場，在第5局上半轟出左外野陽春炮，鞏固了地位。這是他繼前壹天的致勝本壘打後，連續兩場開轟。亞特蘭大勇士隊主教練沃爾特•韋斯表示：“馬特奧揮棒如此火熱，很難將他排除在打線之外。”今年1月，金河成因手指受傷接受手術，球隊以1年100萬美元（約合15億韓元）簽下馬特奧，如今馬特奧正威脅金河成的位置。宋成文（30歲，聖地亞哥教士隊）當天在客場對陣華盛頓國民隊的比賽中，作爲第八棒二壘手時隔8天首發，但僅交出2打數無安打1次四壞球保送的成績。第7局下半1出局三壘有人時，他選到保送上壘，但嘗試盜二壘失敗，留下遺憾。聖地亞哥教士隊最終以2比4落敗。最近15場比賽打擊率僅0.178、陷入低迷的金慧成（27歲，洛杉矶道奇隊）于上月30日被下放至小聯盟3A。金慧成在美職棒大聯盟43場比賽中，打擊率僅爲0.259（116打數30安打）。李素研記者 always99@donga.com