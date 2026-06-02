李在明：“孫興慜除了足球就是普通人”……反駁“半導體錯覺論”

李在明總統1日就韓國綜合股指（KOSPI）市場只以半導體股爲中心暴漲的指責反駁道：“除去足球實力，孫興慜也是個普通人?”對於房地產市場，他強調：“一定要擺脫亡國的房地產不勞而獲共和國。”這是李在明在6月3日地方選舉之前親自就經濟問題發聲。有分析認爲，他再次強調房地產市場正常化和培育資本市場的核心政策基調，反駁了在野黨作爲選舉爭論焦點的房價暴漲。李在明1日在X（舊推特）上共享了題爲《去除半導體，KOSPI指數4100點》的報道，並指出：“半導體是我們產業的核心之一，爲什麼還要去除半導體來計算綜合股指呢？”分析認爲，李在明是在強調半導體競爭力也是韓國經濟和股市的競爭力，對最近股市的上升趨勢予以積極評價。當天上午，李在明還共享了“爲根除房地產逃稅正在運營的國稅廳舉報中心舉報接連不斷”的媒體報道，並表示：“現在不能再有房地產非法投機逃稅。一定會擺脫亡國的房地產不勞而獲共和國。”相關報道包含了國會財政經濟企劃委員會所屬的祖國革新黨車圭根議員辦公室的分析，在國稅廳舉報中心成立後的5個月裏，共接到780件逃稅嫌疑舉報，其中約八成集中在首爾、京畿和仁川。大部分內容是變相贈與、借名持有、簽訂低價合同或高價合同以及虛假合同等房地產相關逃稅嫌疑。李在明在5月26日的國務會議上還親自詢問是否制定了最近房價上漲的相關對策。青瓦臺計劃在6·3地方選舉之後根據房地產市場情況討論稅制調整等綜合對策。青瓦臺人士表示：“根據總統的指示，對房地產稅的模擬幾乎已經完成。但是否實際調整持有稅等，還要看市場情況。”尹多彬記者 empty@donga.com