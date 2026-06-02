特朗普自誇身體健康……《華爾街日報》：“遺漏詳細體檢，結果可能失真”

美國總統特朗普5月31日公佈其體檢結果，並稱“在高難度認知能力檢查中獲得了滿分”。特朗普14日將迎來80歲生日，此前他一直拿前總統拜登認知能力低下和健康異常說事兒。分析認爲，特朗普意在強調，雖然自己也是高齡，但健康和認知能力與衆不同。也有人指出，其檢查結果缺乏具體性，只公開了於己有利的部分。特朗普當天在“真實社交”上公開最近在沃爾特里德軍隊醫院的體檢結果，並表示，“在公認的高難度認知能力檢查中，在滿分30分中獲得30分。智能極其高。”他還主張：“這是第四次檢查，120道題中120道題全部答對。連續4次獲得滿分非常罕見。”此前，特朗普唯獨對健康相關報道反應敏感。有分析認爲，此次公開檢查結果也是爲了先發制人地應對可能提出的高齡爭議。但《華爾街日報》以專業醫師的分析爲基礎指出：“總統的健康檢查報告遺漏了心血管健康評價檢查的詳細內容等，很多方面缺乏具體性。”總統主治醫生、海軍上校肖恩·巴伯貝拉稱特朗普的心臟年齡比實際年輕14歲，但這份報告沒有能夠證明這一點的一般信息和具體數據。《華爾街日報》評價稱：“此前一直被認爲是特朗普總統健康問題的腿部浮腫和頸部發疹沒有詳細內容，關於正在服用的藥物的說明也比之前的報告有所減少。用藥物管理的膽固醇數值也是非常罕見地太好。”報道還引用專業人士的評價表示：“考慮到總統的年齡，報告的內容好到難以讓人相信。這好像是失真的故事。”拜登在執政期間也一直飽受認知功能下降的爭議，卸任後被診斷爲前列腺癌。有人指出，他在任期內體檢也一直結果良好，不知道能否100%信任特朗普的體檢結果。拜登和第二屆執政的特朗普均在78歲就任總統。林雨宣 imsun@donga.com