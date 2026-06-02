把半導體指定爲“必需公益事業”如何？



2005年夏，韓亞航空駕駛員工會展開了罷工。想去休假的遊客受困，航空物流大亂導致受損企業層出不窮。政府最終在25天后啓動“緊急調停權”，強制中斷罷工。同年冬天，大韓航空駕駛員工會拒絕飛行。政府4天后再次啓動緊急調停權。1963年實行的緊急調停權至今只動用了四次，其中兩次是在同一年。政府在經歷天路堵塞時國家經濟陷入何種混亂後，第二年開始修改法律，決定將“航空運輸事業”納入工會及勞動關係調停法（工會法）明示的必需公益事業範圍。結果航空公司從2008年起被分類爲必需公益單位。工會罷工時也要有代替工作，並需要遵守國際航線80%、國內航線70%的最低運行率。



重提20年前的往事，是因爲5月份近在眼前的三星電子工會罷工帶來的衝擊。平均年薪超過1億韓元的工會成員要求5億-6億韓元的績效獎，公司卻在罷工危機面前無能爲力。有人預測，如果工廠停工，損失將達100萬億韓元，政府也表現出緊張感，但同樣無能爲力。因爲7萬名工會成員的決定，今年國家預算的七分之一差點化爲烏有。



幸虧沒有發生半導體工廠關門的最糟糕事態。但三星電子工會可能再次確信，在半導體工廠罷工是多麼具有威力的籌碼。不用爬上起重機或進入正在乾燥的船體底部進行自我監禁，這場遊戲也能無條件獲勝。因此，今後工會每當有要求事項時，就有可能拿出罷工這一萬能鑰匙。君不見，SK海力士工會看到三星工會“完勝”後，立馬就計劃要求“我們也要像三星一樣低息貸款數億韓元”?



因此，已經有人謹慎地提及把半導體指定爲“必需公益事業”。因爲形成了一種共識：像半導體一樣在國家經濟中佔據絕對地位的產業被一個利益集團動搖是不合理。以今年1-5月累計爲準，半導體佔韓國出口的37%。三星電子和SK海力士兩家企業的市價總額超過韓國綜合股指（KOSPI）總市值的55%。可以說半導體罷工對全體國民的生活產生直接或間接的影響也不爲過。



當然，鑑於把某一行業指定爲“必需公益事業”是通過法律限制勞動者的一項憲法基本權利，不能輕易看待。目前，工會法將必需公益事業定義爲“停止或廢除業務將明顯危及公衆日常生活或明顯阻礙國民經濟，其業務不容易代替”。因此需要認真評估半導體產業是否與已被列入的鐵路、航空、自來水、電力、煤氣、醫院、通信等行業一樣具備上述條件。需要提出有說服力的理由，以迴應“爲什麼偏偏是半導體產業”的公平性質疑。



再次把時鐘撥回到20年前。事實上，政府指定航空爲必需公益事業時，也有很多人強烈反對說：“飛機不起飛就會餓死嗎?”儘管如此，政府仍然推進修改法律，是因爲親眼目睹了航空癱瘓帶來的國家損失。如果說航空罷工使經濟生態界的特殊功能失效，那麼半導體罷工可能會使整個國家經濟後退很多。而且，對增長潛力跌至谷底的韓國經濟來說，倒退可能會成爲致命傷。半導體是應作爲“經濟安保”的一環來處理的產業。因此，公益觀點上的罷工安全裝置也值得認真考慮一下。

