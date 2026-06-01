爭相“引進”同一機構……黨內出現重疊承諾

共同民主黨首爾市長候選人鄭願伍5月22日提出龍山開發藍圖，並表示“將在龍山申辦聯合國人工智能中心”。李在明政府正在推進將分散在聯合國下屬多個機構的人工智能功能聚集在一起的人工智能中心吸引到韓國。作爲執政黨候選人，鄭願伍提出將引進政府正在推進的全球事業，將其培養成人工智能產業中心。但是，在6·3地方選舉中提出人工智能中心公約的不只是鄭願伍。在共同民主黨內，釜山市長候選人田載秀、仁川市長候選人樸贊大、忠南道知事候選人樸洙賢也都正式提出了引進人工智能中心的公約。在基礎團體長選舉中，高陽市長候選人閔敬善等也提出了同樣的公約。在6·3地方選舉即將到來之際，朝野雙方就一個國家機關和國策事業，同一黨內也出現了濫發承諾在不同地區引進的“零和公約”。有分析認爲，地方選舉正在走向無法正常驗證公約的“摸黑選舉”，在這種情況下，朝野政黨領導層只顧着“清算內亂”“阻止獨裁”等陣營集結，對政策選舉漠不關心。國民力量黨內，泗川市長候選人樸東植、晉州市市長候選人韓俓浩、山清郡郡守候選人柳明鉉（音）都提出申辦“航空宇宙集成城市”的公約。釜山市長候選人樸亨埈和巨濟市長候選人金善民（音）同時承諾建設“加德新機場背後城市”。同一黨內之所以出現重複的公約，是因爲在黨的層面，無法對候選人公約沒有進行自我檢驗和溝通整理，對濫發無法實現的公約置之不理。韓國外國語大學政治外交學系教授李在默（音）指出：“隨着地方選舉過分從屬於中央政治，設計各地區差別化政策的誘因正在減弱。此外也有朝野政黨領導層未能充分履行全國層面政策調整功能的因素。”特別是，在此次選舉中，在事前投票前一天晚上才舉行首爾、蔚山市長、釜山北甲議會選舉電視討論會等，被評價爲歷代級“摸黑選舉”。由於候選人之間未能達成協議，在首爾、大邱、京畿等地區的電視討論只進行了一次。此外，據中央選舉管理委員會5月31日統計，29日和30日舉行的6·3地方選舉事前投票投票率爲23.51%，比4年前（20.62%）上升2.89個百分點，是地方選舉的歷史最高值。具珉起記者、李採莞記者 koo@donga.com · chaewani@donga.com