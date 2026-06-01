三星電子超越美光首次登頂車載內存半導體市場

三星電子首次超越美國美光公司，在全球車載內存半導體市場占據份額首位。據汽車産業專業分析機構標准普爾（S&P）全球移動出行上月發布的報告顯示，三星電子在車載內存市場的占有率從2024年的35%增至去年的40%，躍居第壹。原先排名第壹的美光同期份額從40%降至36%，退居第二。這得益于三星電子在韓國、歐洲、日本等既有市場的基礎上，又在快速發展的中國市場大幅擴大了占有率。同時，隨著自動駕駛系統的普及和車載信息娛樂系統的升級，對高性能內存半導體的需求正在大幅增長。特別是三星電子的低功耗雙倍數據速率內存（LPDDR）和通用閃存存儲（UFS）等尖端産品備受青睐。這些原本主要搭載于高端信息技術（IT）設備的內存半導體，如今汽車領域也開始要求高性能，因而相關産品被陸續引入。三星電子車載半導體的主要客戶包括特斯拉、高通、博世等。過去，車載內存更換周期約長達8年，高附加值産品需求也較弱，因此增長面臨很大局限。加之整車廠商更傾向于維持既有的保守供應鏈，不願爲性能升級進行重大調整，新企業進入市場的壁壘也較高。三星電子于2015年正式進軍高性能車載半導體市場，先發制人地構建了量産體系。據悉，從2020年起該公司開始呈現高增長態勢，截至去年，年均銷售額增幅超過40%。朴賢益記者 beepark@donga.com