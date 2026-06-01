對6·3地方選舉違法行爲的調查，不能留下任何疑問



用虛假事實誹謗對方候選人或收受有關選舉的錢物、破壞選舉宣傳物的各種選舉犯罪是威脅民主主義的惡性犯罪。國務總理金民錫也在6·3地方選舉50天前的4月14日公開表示：“對於惡意利用人工智能散佈虛假信息和選舉暴力、公務員介入選舉等選舉犯罪，將以零容忍原則進行嚴格和堅決的處理。”



特別是最近，隨着深度僞造選舉犯罪的劇增，比任何時候都更需要徹底、公正的調查。在蔚山準備區廳長選舉的一名候選人3月在自己的臉書上上傳了類似美國時事週刊《時代》將自己評選爲“引起世界關注的領導人”一樣利用人工智能製作的視頻，被中央選舉管理委員會揭發，被處以500萬韓元的罰款，並接受了警方調查。在慶南道知事選舉中，國民力量黨候選人樸完洙和共同民主黨候選人金慶洙就製作並散佈深度僞造視頻的疑惑展開了攻防戰。即使是在選舉結束後，也要明確查明真相。



法務部認爲，最近因深度僞造選舉犯罪，抹黑宣傳比4年前的地方選舉增加約一半。再加上廣域·基礎團體長選舉、廣域·基礎議員選舉、教育監選舉、國會議員補缺選舉等，參加各種選舉的候選人人數也比4年前增加213人，達到7829人。因此，在2018年第七屆地方選舉中4207人、2022年第八屆地方選舉中3790人，呈減少趨勢的選舉違法立案人數在此次選舉中有可能再次增加。



即使是在選舉中當選，如果因涉嫌違反選舉法被移交審判，根據法院宣判結果，當選也有可能無效，因此選舉犯罪調查比任何調查都要公正。在2022年的地方選舉中，因違反選舉法而被移交審判的當選者就有134人。因當選無效而不得不重新舉行的選舉中，浪費了本可以不用支出的國民稅金，這也是國家層面的損失。



再加上選舉犯罪的公訴時效只有6個月，必須在規定時間內結束調查。因此，此準在新調整的刑事司法體系中進行地方選舉犯罪調查，比任何時候都更需要政府部門和調查機關周密的合作。雖然公訴廳和重大犯罪調查廳將在6·3地方選舉犯罪的公訴時效結束的12月3日之前成立，但爲了避免出現任何調查空白，有必要提前做好準備。



此前，檢察機關和警方就《資本市場法》中涉嫌欺詐性不正當交易的調查多次出現分歧。雙方爲了調查展開心理戰，結果調查時間延長，從第一次調查到申請拘捕令爲止，花了7個月的時間。即便如此，後來還一再駁回拘捕令和重新申請，調查已進行18個月。圍繞收受公推捐款等無黨派議員金炳基的13項疑惑的調查也持續了9個月。如果有關選舉犯罪的調查以這種方式進行，嫌疑人、選民都不會接受調查結果。對選舉犯罪的調查不能留下任何疑問。

