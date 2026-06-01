大提琴家金泰研（20歲，見圖）在被譽爲世界三大古典音樂賽事之壹的伊麗莎白女王國際音樂比賽中榮獲亞軍。這是繼2023年聲樂部門男中音金泰漢奪冠後，時隔3年韓國古典音樂再次展現其力量。當地時間5月31日，在比利時布魯塞爾博紮爾藝術中心舉行的頒獎典禮上，金泰研繼冠軍、意大利大提琴手埃托雷•帕加諾（23歲）之後第二個被叫到名字。在該比賽的大提琴部門中，繼2022年奪冠的崔夏英之後，又壹位韓國籍獲獎者誕生。獲獎後，金泰研在接受當地公共廣播RTBF采訪時表示：“非常高興。能夠作爲最後壹位演奏者登台，我感到非常感激。”她還說：“我認爲正是因爲這樣才得到了全場起立鼓掌。我好像向觀衆席致意了10次。”在頒獎禮前壹天舉行的決賽中，共有12名演奏者參賽。繼第壹名帕加諾、第二名金泰研之後，第三名由出生于美國的加拿大人利蘭•高（28歲）獲得。作爲最年輕參賽者的金泰研，演奏了美籍華裔作曲家方滿的現代音樂作品《四首獻給花之消息的頌歌》以及20世紀波蘭作曲家維托爾德•盧托斯瓦夫斯基的大提琴協奏曲。伊麗莎白女王國際音樂比賽創辦于1937年，每年面向18歲至30歲的青年音樂家舉辦。比賽輪流進行大提琴、小提琴、鋼琴和聲樂四個部門。該賽事與在波蘭舉行的肖邦鋼琴比賽、在俄羅斯舉行的柴可夫斯基比賽並稱爲世界三大古典音樂賽事。該賽事與韓國淵源頗深。除金泰漢、崔夏英外，聲樂部門的女高音洪惠蘭（2011年）和黃秀美（2014年）、小提琴部門的林智英（2015年）均曾獲得第壹名。在持續至2012年的作曲部門中，趙恩花（2008年）和全敏在（2009年）也曾奪冠。李知允記者 leemail@donga.com