六旬男子在富川被阻再入投票站後撕毀選票被立案

在6•3地方選舉提前投票進行的兩天裏，撕毀選票或毆打、妨礙選舉工作人員的人接連被警方抓獲。還發生了用堂親身份證誤投選票的鬧劇。據京畿道富川梧亭警察署等31日消息，前壹天下午4時13分許，在富川市梧亭區廳提前投票站，壹名六旬男子因撕毀選票涉嫌違反《公職選舉法》被立案。該男子完成標記後，在將選票投入票箱時才發現未在有關教育監的選票上進行標記。于是，該男子將其他選票投入票箱後，僅拿著教育監選票想再次進入標記處，在此過程中與阻止他的選舉事務員發生爭執，並撕毀了壹張選票。選票壹旦投入票箱即被視爲投票程序結束，不允許再追加標記。根據《公職選舉法》，損壞選票可處1年以上10年以下有期徒刑或500萬韓元以上3000萬韓元以下罰金。同壹天中午12時46分許，在仁川西區，壹名20多歲女性因辱罵選舉工作人員並腳踢競選標語牌，涉嫌違反《公職選舉法》（妨礙選舉自由）被捕。另外，在京畿道軍浦市，壹名七旬男子毆打選舉工作人員被警方抓獲。在上月29日提前投票首日，大邱市也曾發生用堂親身份證誤投選票的鬧劇。據調查，在大邱西區壹處行政福利中心提前投票站，壹名女性出示的不是本人身份證，而是其堂親的身份證並進行了投票。仁川=孔升倍記者、軍浦=李景珍記者 ksb@donga.com、lkj@donga.com