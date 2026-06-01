美國國防部長歡迎收回戰時作戰指揮權 同時稱“需考慮作戰計劃等美方方針”

美國國防部長皮特•赫格塞思上月30日（當地時間）在新加坡舉行的亞洲安全會議（香格裏拉對話會）上，將韓國增強國防費之舉稱作“模範事例”。他還表示歡迎韓國收回戰時作戰指揮權。赫格塞思在當天的演講中表示：“若想了解（美國盟友的國防費）‘負擔分攤’實際是什麽樣，就看看韓國吧。”他評價稱：“李在明總統決定將（韓國）國防費增至國內生産總值（GDP）3.5%這壹新的國際標准水平，並在常規防禦中承擔更大責任，這反映了對威脅環境的明確認識。”他補充道：“這對于韓國的安全和繁榮不可或缺，是正視現實後做出的果斷決定。”他還稱：“我爲韓國展現出的實用主義和領導力鼓掌。當其他盟友和夥伴國走上這條路時，該地區將變得遠爲穩定和安全。”赫格塞思強調，對于積極承擔國防費分攤的盟友，將給予明確的回報，包括“加速處理（美國産）武器銷售、深化産業合作、擴大情報共享等多種好處”。赫格塞思在演講後的答問環節被問及韓國收回戰時作戰指揮權的問題，他表示歡迎稱：“盟友希望更快、更多地行使控制權，這是令人鼓舞的，也是我們想要繼續鼓勵的取向。”不過，他提到，在此過程中必須找到壹個平衡點，以尊重美軍的作戰計劃和美軍官兵數十年的辛勞。這被解讀爲，雖然歡迎收回戰時作戰指揮權的意願，但在此過程中美方的方針也必須壹並得到考慮。另壹方面，赫格塞思表示：“對中國曆史性的軍力增強以及其向該地區（亞太）乃至更遠範圍擴展的軍事活動，我們抱有正當的警惕。”他還說：“我們追求壹種可持續的力量平衡，使包括中國在內的任何國家都無法通過行使霸權來動搖美國及其盟友的安全與繁榮。”這與去年香格裏拉對話會上強烈批評中國是“實質性威脅”的基調形成對比。他強調，上月14日在中國北京舉行的美中首腦會談成果具建設性，“兩國關系處于多年來的最佳狀態”。林雨宣 imsun@donga.com