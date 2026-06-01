事前投票創歷史新高……這是克服“舞弊陰謀論”的國民審判

6·3地方選舉的事前投票率創下了歷屆地方選舉最高紀錄。5月29日和30日進行的事前投票率爲23.51%，比4年前上升2.89個百分點。在全體約4465萬名選民中，有1049.8411萬人已經參加投票。如此高漲的事前投票熱潮對3日的正式投票率產生的影響也備受關注。兩天來，市民們涌向全國的事前投票站，爲行使一票排起長隊。不僅是被指爲朝野政黨激戰地的首爾、釜山、大邱，除慶北以外的所有地區的事前投票率都比4年前有所上升。可以說，這反映了選民們對李在明政府上臺一年來首次舉行的全國選舉的高度關注。特別是，事前投票率的上升表明，選民們沒有被部分極端勢力的不正當選舉陰謀論所左右，尤有意義。憲法法院和大法院都從未認可不正當選舉的主張。儘管如此，部分極端油管博主們在此次事前投票的第一天還在用捏造說等毫無根據的陰謀論，反覆狡稱“應拒絕事前投票”。但是，繼去年總統選舉創下歷屆總統選舉中第二高的事前投票率後，在此次地方選舉中，選民們對事前投票的意志也沒有減弱。這從側面證明，妄想一般的陰謀論已在大多數國民中失去立足之地。今年2月國民力量黨代表似乎還贊同不正當選舉陰謀論，此次地方選舉也在鼓勵事前投票。爲切斷陰謀論，中央選舉管理委員會接連出臺任何人都可以通過閉路電視24小時確認事前投票箱等措施。選管委在正式投票中也要盡全力進行選舉管理，以免給極少數的陰謀論留下任何藉口。如果說上次總統選舉是民主主義從倒退走向恢復的過程，那麼此次地方選舉應成爲奠定基石的契機，使任何亡國的陰謀論都無地立足。只有更多的選民行使主權，表現出對選舉公正性和透明性的信任時，才能實現。雖然支持哪位候選人各不相同，但即便是爲了審判那篳用虛假信息分裂國論、助長對選舉制度本身不信任的陰謀論，也不能放棄投票。