特朗普在伊朗濃縮鈾處理上後退一步：“伊朗鈾可在當地和第三國廢棄”

美國總統特朗普表示，可以接受在伊朗當地或第三國廢棄伊朗擁有的高濃縮鈾的方案。特朗普當地時間25日社交媒體平臺“真實社交”上表示：“（伊朗的）濃縮鈾將立即運往美國廢棄，或在與伊朗的合作和協調下在當地（伊朗）廢棄。”他還說：“也有可能在雙方都能接受的其他場所廢棄。這個過程將在美國原子能委員會或相應機構的在場下進行。”特朗普此前一直堅持美國應該掌控可以製造10枚核武器的440公斤伊朗高濃縮鈾的方針。伊朗對此表示強烈反對，雙方的分歧沒有縮小，如今特朗普從原來的主張後退了一步。分析認爲，這是爲了在簽署旨在結束戰爭的諒解備忘錄之前，縮小與在覈議題上強硬的伊朗之間的立場差距。也就是說，爲了加快談判速度，特朗普提出了在一定程度上接受伊朗要求的折中方案。不過，如果伊朗在本國執行廢棄過程，隨時都有可能進行再濃縮。對於特朗普來說，他將不得不承擔被批評爲“不完全棄核”的負擔。實際上，美國執政的共和黨的強硬派相當不滿，批評特朗普政府未成達成此次戰爭的爆發理由“消除伊朗核能力”就接受伊朗的主張。此外，管轄中東的美軍中部司令部在同一天表示，出於自衛權，空襲了伊朗南部的導彈發射基地和船舶。雖然中央司令部表示此次攻擊是“自衛權層面”，但有分析認爲，在兩國即將達成結束戰爭協議的情況下，美國此舉是爲了提高協商能力，以武力對伊朗施壓。華盛頓=常駐記者申晉宇、巴黎=常駐記者柳根亨 niceshin@donga.com、noel@donga.com