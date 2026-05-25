李在明：“有必要關閉助長厭惡的網站，研究懲罰賠償方案”

韓國總統李在明24日表示，將研究關閉極右傾向網絡社區“每日最佳存儲站”等對嘲諷、厭惡放任不管甚至助長的網站。李在明當天在X（舊推特）上寫道：“一夥疑似‘每日最佳存儲站’青年進入峯下村紀念館，穿着該社區T恤，打着象徵該社區的手勢到處拍照。”他強調：“在嚴格條件下，有必要推動輿論討論並實際研究允許採取相關措施，例如對嘲諷厭惡進行處罰和懲罰性賠償，對像‘每日最佳存儲站’這樣放任和助長嘲諷和厭惡的網站實施關閉、以及徵薪懲罰性賠償和罰款等必要措施。我也將向國務會議下達指示。”這是在星巴克韓國公司因在“五一八”民主化運動紀念日的“坦克日”活動引起爭議之後，又對被指在前總統盧武鉉去世日（23日）採取嘲諷性行動的“每日最佳存儲站”進行點名批評，並預告將採取高強度措施。預計執政黨和政府將由此採取修改《信息通信網法》等具體的後續措施。有人指出，廣播通信審議委員會雖然可以命令刪除或切斷根據《信息通信網法》判斷爲“非法信息”的帖子，但爲了處罰表達嘲諷和厭惡或關閉網站，需要進一步立法。對於星巴克韓國2年前在“歲月”（世越）號慘案發生10週年之際推出“警笛馬克杯”一事，李在明23日再次批判稱，“這是低劣生意的缺德行爲”。李在明共享了共同民主黨議員鄭鎮旭的文章，“把神話中用歌聲誘使船隻沉沒的警笛用在了‘歲月’號慘案紀念日活動上”。共同民主黨首席發言人康俊憲24日強調：“我認爲，（李總統）代表國民發出了應有的信息。”相反，國民力量黨代表張東赫當天就關閉“每日最佳存儲站”的發言質疑道：“主張驅逐駐韓美軍的大進聯呢？密密麻麻登載着讚揚金正恩新聞的自主時報呢？”申圭鎮記者、具珉起記者 newjin@donga.com、koo@donga.com