“頭腦覺得還行，可不知從哪壹刻起，腿就不太聽使喚了。”韓國國家足球隊後衛金紋煥（大田市民）這樣描述自己在海拔1500米處訓練五天的感受。2026年美加墨（美國、加拿大、墨西哥）世界杯小組賽第壹、二輪將在海拔1600米的墨西哥瓜達拉哈拉體育場舉行，爲此韓國隊將前期訓練營設在了海拔相近的美國猶他州鹽湖城，目標是“適應高原環境”。延斯•卡斯特羅普（門興格拉德巴赫）、裴俊浩（斯托克城）等部分能應召的旅歐球員與國內球員以及訓練搭檔共13人于19日抵達鹽湖城。他們從抵達次日即20日起至24日，在“尤特足球場”進行了爲期五天的第壹階段前期訓練。這座位于美國猶他大學內的足球場，海拔比鹽湖城市中心（1450米）還高出約50米，被視爲幫助球員快速適應的最佳場所。球員們24日以壹場“踢球遊戲”完成了在這座球場的最後壹練。該訓練要求兩人壹組，將長傳、傳中和頭球銜接起來。在高原地區，球常比在平地飛得更遠，這壹“遊戲型訓練”有助于提升踢球精准度。球員們前壹天還高強度完成了在20米、50米、70米三個區間往返的折返跑。中場李東炅（蔚山現代）說：“昨天練了折返跑，接著練射門，然後又練折返跑。再前壹天進行了高強度的傳球訓練，所以今天累得非練踢球遊戲不可了。”他還說：“在高原訓練確實喘不上氣，但能早壹點來這裏訓練，我覺得已經很幸運了。”門將趙賢祐（蔚山現代）則表示：“現在還是有點暈，眼前好像有什麽東西在晃。”但他也說：“這是適應過程。等到了世界杯，我想自己會拿出最佳狀態。”主教練洪明甫表示：“高原確實很吃力。測量血氧飽和度就能發現，抵達第二天數值就降到正常範圍（95%以上）以下，後來又回升了。我過了四天才恢複到正常數值。”他還說：“我們進行了兩天左右的恢複訓練，昨天才第壹次上高強度。接下來要會合的球員們，初期也壹定要把恢複做好。”隊伍25日休息壹天，26日起將移師美國職業足球大聯盟（MLS）皇家鹽湖城隊的訓練場——錫安訓練中心，展開第二階段前期訓練。金培中 wanted@donga.com