

每年5月，在首爾木洞、新月棒球場都會舉行決出高中棒球前半期最強隊的黃金獅子旗全國高中棒球大會暨周末聯賽王中王戰。這是由青龍旗、總統杯、鳳凰旗延續的四大高中棒球主要賽事拉開序幕的春日慶典。今年已是第80屆賽事，全國57支高中棒球隊踏上了黃金獅子旗的舞台。



10年前第壹次采訪黃金獅子旗時的第壹感受是不適應。不同于只看背影就能認出是誰的職業選手比賽，觀看初次見面的高中生比賽需要高度集中。光是熟悉選手的姓名、擊球順序、守備位置和背號就是壹項任務。剛勉強把面孔和位置對上號，比賽便結束了，待匆匆完成對選手、教練的采訪歸來，下壹場比賽早已開始。



壹般來說，能讓記者快速記住名字的選手，都是表現格外搶眼的球員。能有機會在報紙或網絡上留下壹行名字和感言的，僅限于那些左右勝負、做出決定性貢獻的人。大部分選手沒能留下只言片語便離開了賽場。



然而，即使不知姓名，也有難忘的面孔浮現。在看似毫無安全上壘可能的滾地球時仍在壹壘做出魚躍撲壘的某人，被球擊中身體後仍像擊出適時安打壹樣全力沖向壹壘的某人，止步16強後在棒球場走廊把臉埋在臂彎裏擦拭淚水的某人，決賽中在1比10落後的情況下開始第九局上半時仍聲嘶力竭呐喊助威的休息區裏的某人們。



在淘汰賽中，爭取明天的唯壹道路就是今天的勝利。實力越弱的隊伍，越不得不每場比賽都拼盡全力。淘汰賽的每壹場都是背水壹戰。本屆大賽決賽中，雙方的王牌投手甚至都沒能站上投手丘。沖岩高中爲跨過八強關口、大田高中爲越過四強關口，不得不打出了王牌。



這也就意味著，我們在黃金獅子旗看到的大部分比賽，都是各隊傾其所能拼出的最佳表現。揚起沙塵奮力奔跑的某人們，用身體將在腦海中“竭盡全力”的觀念化爲眼前景象。春日陽光下，某人們的身姿璀璨奪目。這正是大賽期間，那些靠外賣打發午飯的賽事相關人士，早上還相互打著招呼說“今天冷場結束吧”，可壹旦真有面臨被提前結束比賽的選手時，卻又要爲他們喊“再拿壹分就好”的原因。



大田高中出身、以韓華隊永久退役號碼結束職業生涯的MBC解說委員鄭珉哲對即將出戰黃金獅子旗決賽的後輩們說：“成功的尺度固然包括奪冠，但若已傾盡自身全部力量，那本身也是成功。即便幾十年後再回首，妳們也會爲當時身處那裏而自豪。我自己高中時期投出最具威力的球，也是在黃金獅子旗大賽時。當時面對最強隊伍慶南商高，我作爲先發投手擒獲了14次三振。至今我還時常提起這件事。”



日本籃球漫畫《灌籃高手》中，櫻木花道所在的湘北高中在全國大賽第二輪便遭遇最強球隊山王工業，全隊奮勇拼搏。帶傷堅持比賽直至倒下的櫻木花道，對著不讓他繼續奔跑的安西教練喊道：“老爹，妳最輝煌的時刻是什麽時候？是作爲全日本代表的時候嗎？而我，就是現在啊！”



我想對無數未曾交談壹句便離開休息區的某人們，致以遲來的感謝。在木洞和新月度過的兩周春光裏，能有幸見證妳們的黃金時代，真的讓我心動不已。

