人均6億韓元 “營業利潤挂鈎績效獎”成爲危險的新常態

三星電子勞資雙方就工資協議達成臨時妥協，雖渡過了罷工危機，但預計將在韓國産業界引發不小的波瀾。此前，SK海力士和三星電子相繼引入“營業利潤挂鈎績效獎”，向財界抛出了“薪酬範式轉換”的話題。有意見指出，借此契機，有必要在史無前例的人工智能熱潮中就合理的績效薪酬體系展開討論。三星電子勞資雙方20日擬定了壹項協議方案，將在未來十年內，把相當于半導體部門事業成果10.5%的資金作爲特別績效獎金發放給該部門員工。事業成果事實上指的就是營業利潤。加上此前壹直發放的超額利潤績效獎（OPI，營業利潤的約1.5%規模），勞資雙方同意將相當于年度營業利潤12%的金額用作績效獎財源。據此計算，今年證券公司預計的三星電子營業利潤約350萬億韓元中，約有42萬億韓元將用于發放績效獎。據推測，半導體部門存儲事業部年薪1億韓元的員工，人均約可獲得6.09億韓元的績效獎金。去年，SK海力士已決定在未來十年，每年將相當于營業利潤10%的金額用作績效獎財源。此次三星電子同樣決定發放類似以營業利潤爲基准的績效獎，有預測認爲，此類與營業利潤挂鈎的薪酬體系或將固化爲韓國産業界的“新常態”。2001年，三星電子在財界率先引入根據業績提供年薪“N%”作爲績效獎金的超額利潤績效獎制度，當時也對主要大企業的薪酬體系轉換産生了影響。問題在于，與營業利潤挂鈎的薪酬體系在全球範圍內幾乎無例可循。以高薪酬著稱的全球大型科技企業發放績效獎時，不僅考慮利潤，還綜合考量銷售額、個人績效和組織評價等因素。有分析指出，受人工智能超級繁榮紅利的企業與其他企業之間的差距不斷擴大，大企業內部工資差距也將隨之加大。今年壹季度，韓國主板上市企業整體營業利潤中，三星電子和SK海力士兩家公司所占比重高達77%。按績效獎財源約10%簡單計算，國內上市公司整體營業利潤的7.7%將被三星電子和SK海力士的員工以績效獎金形式拿走。淑明女子大學經濟學系教授康仁洙（音）指出：“與迎來人工智能半導體繁榮的三星電子、SK海力士不同，大多數企業無力承擔過高的薪酬體系。績效獎雖有激勵這壹積極面，但若過度，則可能損害企業未來的增長潛力，亟需討論何爲合理的薪酬體系。”朴賢益記者 beepark@donga.com