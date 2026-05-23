國民參與成長基金發售首日 10分鍾售罄

政府籌集國民資金投向尖端戰略産業的“國民參與型國民成長基金”發售首日，銀行與證券公司各處接連出現售罄熱潮。該基金部分虧損由財政承擔，且稅收優惠豐厚，投資者關注度火熱。據金融界22日消息，KB國民、新韓、韓亞、友利、NH農協等五大商業銀行獲配的2200億韓元規模國民參與成長基金銷售額度當天全部用完。未來資産、韓國投資、KB、大信等證券公司的線上銷售額度也在開售僅10分鍾後便接連截止，申購競爭十分激烈。營業網點窗口銷售的線下額度雖仍有剩余，但希望申購的客戶絡繹不絕，額度正迅速減少。KB證券大峙金融中心負責人鄭雅蘭表示：“從上午8點開售起，不僅窗口，連營業網點內的等候座位都坐滿了客戶。由于銷售額度迅速售罄，不少客戶整個上午都在等待，最終未能申購而回家。”國民參與成長基金是政府未來5年向國內尖端戰略産業總計提供150萬億韓元的“國民成長基金”中，面向普通國民開放參與的政策型基金。計劃每年銷售6000億韓元，5年間規模達3萬億韓元。基金設計結構爲政府每年投入1200億韓元財政資金，即便出現虧損，也優先承擔最多20%的損失。此外，還包含最多1800萬韓元的收入扣除和股息分離課稅優惠，提升了申購吸引力。金融委員長李億源當天上午到訪位于首爾鍾路區的NH農協銀行政府首爾大樓支行，投資1000萬韓元親自申購了該基金。李委員長表示：“國民參與成長基金對國民而言，是分享未來戰略産業增長果實的誘人投資機會；對尖端戰略産業企業來說，將成爲順利供應發展所需資金的‘共贏踏板’。”姜雨錫記者、崔美松記者 wskang@donga.com、cms@donga.com