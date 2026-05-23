“沒有投票權”“反對排除在外”，三星電子不同工會出現兩種聲音

三星電子工會22日開始2026年工資交涉暫定協議案的表決投票，但勞資協議的後續風暴仍在繼續。有預測稱，隨着以移動、家電部門爲主軸的三星電子同行工會被被剝奪投票權，三星電子內部的“勞勞”矛盾有可能演變成法律紛爭。三星電子三大工會中的兩家——同行工會和全國三星電子工會水原支部當天在京畿水原市三星電子水原校區正門舉行了聯合記者會，表示：“譴責（掌握交涉代表權的）超企業工會把我們排除在投票外。家電部門職員們將展開否決此次臨時妥協案的運動。”此前，超企業工會在投票開始時間當天下午2點4小時前的上午10點左右向同行工會方通報“沒有投票權”一事。這是因爲同行工會4日退出工會共同交涉團。同行工會主張：“到前一天爲止，發送了介紹投票程序的郵件，後來就突然通報排除。因爲害怕對臨時協議案感到憤怒的12000名工會成員聚集在一起，所以剝奪了投票權。”其中，家電部門職員對20日勞資臨時協議的不滿起到了作用。在半導體存儲器事業部職員每人將獲得高達6億韓元的獎金的情況下，家電部門有不少部門只能以“共贏合作”的名義獲得本公司600萬韓元股票。因此，僅一天就有超過1萬名職員加入同行工會，展開了“否決運動”。同行工會方面主張：“如果強行排除投票，將採取申請勞動委員會糾正等所有法律措施。如果同行工會的投票權得到認可，目前正在進行的贊成和反對投票本身可能會全面無效。”超企業工會方面則強調“程序正當”，排除了可能性。負責超企業工會法律諮詢的金勇俊律師在與《東亞日報》的通話中表示：“同行工會4日自己發送了‘結束參與’公文，喪失了共同交涉團地位。暫定協議案是在之後的20日簽訂的，因此，排除已失去權限工會參加的此次投票在法律上並沒有無效的可能性。”同行工會成員也可以參加當天開始的臨時協議案電子投票，但超企業工會解釋說，今後將把他們的投票作爲死票處理。此次投票以電子投票的形式進行，將持續到27日上午10時。過半數工會成員參與後，如果得到過半數投票者的同意，就可以通過。李東勳記者 dhlee@donga.com