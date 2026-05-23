半導體超級繁榮下，教育撥款將更加過剩，是時候着手調整了

由於半導體超級繁榮，預計教育撥款將大幅增加，教育部長崔教振表示：“對於增加的稅收，可以考慮合理的利用方案。”他表示：“難以同意‘學生人數減少，教育預算也應該減少’的主張。高等教育預算仍低於經濟合作與發展組織的平均水平，因此應該一起討論。”意思是說，可以消除財政隔閡，將原本只能用於幼兒園和小學、初中、高中教育的撥款用於大學教育。據悉，隨着半導體繁榮，超額稅收的最大受惠者是16個教育廳。得益於與學生人數無關、自動分配20.79%國內稅的教育撥款結構，預計每年70萬億韓元左右的撥款今年將達到80萬億韓元。每年增加的撥款還沒有用完，僅積累的剩餘資金就達20萬億韓元，但還要追加收入。與6月3日地方選舉同時舉行的教育監選舉候選人們之所以提出全額支援小學、初中、高中交通費或每月提供教育津貼等撒錢公約，也是因爲他們相信，不用擔心稅收問題，只要隨便使用就可以得到的撥款，即使大手大腳地花掉也能進賬。很多人批評說，教育撥款在半導體繁榮之前，由於國內徵收的稅金增加就會自動增加的僵硬性，預算被浪費。由於學齡人口驟減，學生人均教育撥款從2015年的623萬韓元增加到去年的1371萬韓元，10年內翻了一番。推倒完好的學校建築物後重建，給學生免費發放筆記本電腦和現金等，開銷越來越大。學校級別之間的不均衡現象也非常嚴重。小學、初中、高中人均公共教育費是經合組織國家平均水平的155%-179%，但大學生人均公共教育費僅爲經合組織國家平均水平的68%。大學生的人均公共教育費比小學、初中、高中生還少，這樣的國家在經合組織38個成員國中只有韓國和希臘兩個。教育撥款是在1972年學生人數劇增的時期，爲了確保穩定的小學、初中教育財政而實行的制度。目前，由於低生育、高齡化，職業教育和終身教育需求增加。隨着人工智能時代的到來，對大學的研發和高級人才培養的投資也迫在眉睫。要想靈活應對新的教育需求，提高財政效率，首先要儘快修改落後於時代的教育撥款制度。