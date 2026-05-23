公務員系統抵制星巴克運動蔓延 全國公務員工會宣布參與

因“坦克日”活動引發貶損五壹八民主化運動爭議，抵制星巴克商品的動向正向公務員社會全面擴散。繼行政安全部之後，公務員工會也宣布抵制星巴克。據全國公務員工會22日消息，該工會前壹日向全國各支部下發了題爲《要求參與抵制涉嫌貶損五壹八民主化運動等仇恨營銷的星巴克》的公文。全國公務員工會在公文中表示：“星巴克韓國18日推出的‘坦克日’營銷歪曲了光州民主化運動曆史。以民主與人權爲綱領的全國公務員工會嚴肅認識此次事態，提議各支部抵制（停止使用）踐踏民主與人權、歪曲曆史的星巴克，望積極參與。”此前，行政安全部長官尹鎬重于21日通過X（原推特）表示：“政府活動中將不再提供星巴克商品。”今年4月與星巴克簽署旨在改善官兵福利的偏遠部隊飲料支援等協議的國防部，當天宣布暫停相關項目。國防部表示：“將綜合考慮國民情緒及星巴克韓國的社會責任立場等，日後慎重決定推進方向。”法務部著手調查星巴克商品采購情況。法務部當天指示大檢察廳“彙報今年以大檢察廳預算采購星巴克商品的明細”。另壹方面，有關貶損爭議的偵查工作也在加快速度。首爾警察廳公共犯罪調查隊當天傳喚了控告新世界集團會長鄭溶鎮和前星巴克韓國代表孫正炫的庶民民生對策委員會事務總長金順煥，並進行了調查。這距離首爾警察廳受理的案件被重新分配給公共犯罪調查隊僅過去壹天。宋振浩記者、李基旭記者 jino@donga.com、71wook@donga.com