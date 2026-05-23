“派去”又“撤回”，特朗普折騰駐軍盟國計劃……“交易性安全觀助長不確定性”

“這一急劇的政策變化讓美國在歐洲最強大的同盟之一的波蘭領導層接連受到衝擊。”美國總統特朗普當地時間21日在社交媒體“真實社交”上表示“將向波蘭增派5000名美軍兵力”後，《紐約時報》作出了上述評論。僅僅8天后，特朗普就推翻了美國國防部取消在波蘭部署的決定，引發媒體對他的指責。此前，美國國防部13日突然取消原定前往波蘭的4000人規模的美國陸軍旅團的部署計劃。美國媒體指出，特朗普的“交易性安全觀”多少有些即興，政治利害關係等從中起到重要作用，這可能會增加歐洲安全的不確定性，給亞洲等其他同盟帶來不安。美國國防部13日突然取消4000人規模的美國陸軍兵力部署時，該部隊的裝備已經抵達波蘭。由於派遣對象兵力數月來一直在準備相關任務，爭議進一步擴大。特別是連執政的共和黨議員也對相關措施表示了擔憂。隨後，美國副總統萬斯在20日的新聞發佈會上解釋說，這一措施不是“縮減”，而是“例行延遲”。美國國防部長赫格塞思在與波蘭總理通電話後表示，美國“在波蘭境內保持着強大的軍事存在”。據分析，特朗普21日宣佈在波蘭追加部署美軍，是爲了阻止此前因取消決定而引發的爭議。美國ABC電視臺援引波蘭政府人士的話報道說：“波蘭政府在華盛頓展開的‘外交攻勢’有助於阻止計劃中的裁減兵力。”但是，特朗普提到的5000人兵力來自哪裏、如何移動部署，具體內容尚未公開。此前，特朗普政府針對對伊朗戰爭不合作的德國，宣佈取消部署戰斧巡航導彈運用部隊的計劃，裁減駐德美軍5000人。而之所以決定向波蘭增派兵力，是因爲與波蘭的密切關係起到了決定性作用。實際上，當天特朗普把與自己關係密切的納布羅茨基去年當選波蘭總統作爲追加部署的背景。具有強硬保守傾向的納布羅茨基反對包容難民的政策，被評價爲與特朗普相似。波蘭去年國防支出佔國內生產總值的4.48%，幾乎滿足了特朗普向北約成員國提出的國防支出佔國內生產總值5%的要求。申晋宇 niceshin@donga.com