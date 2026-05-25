“美伊結束戰爭即將達成協議……具體協議事項即將公佈”

美國總統特朗普當地時間23日在社交平臺“真實社交”上表示，就與伊朗簽署結束戰爭諒解備忘錄的談判“只剩下最後收尾階段，大部分已經達成”。他還說，他與沙特阿拉伯、阿聯酋、卡塔爾、巴基斯坦、土耳其、埃及、約旦、巴林等伊朗周邊國家的領導人通了電話，諒解備忘錄的細節也將“很快公佈”。美國國務卿魯比奧當天早些時候在印度新德里對記者說，與伊朗的談判“取得了進展”，“不管是今天晚些時候、明天還是幾天後，我們都有可能宣佈一些事情”。伊朗外交部發言人巴蓋伊也表示，“在與美國的談判中，雙方正在縮小立場差距”，暗示雙方正在接近達成協議。有評價認爲，自今年2月28日伊朗戰爭爆發以來一直對峙的兩國首次接近達成有意義的協議。實際上，美國政治媒體Axios同一天報道說，美國和伊朗即將簽署備忘錄，內容包括延長停戰60天、重新開放霍爾木茲海峽、允許自由銷售伊朗產原油、爲限制伊朗核計劃進行協商等。其方式是，此前一直主張在霍爾木茲海峽徵收通行費的伊朗將在不收通行費的情況下開放海峽，美國也以此爲代價解除對伊朗港口採取的逆封鎖。另外，美國還決定解除對伊朗的部分制裁，以便伊朗出售原油。伊朗法爾斯通訊社24日也報道說，備忘錄明確指出，美國及其同盟不攻擊伊朗和伊朗同盟，伊朗也不攻擊美國和美國同盟。如果簽署備忘錄，特朗普政府可以將伊朗免除通行費開放霍爾木茲海峽包裝成重大外交成果。但是，伊朗擁有的高濃縮鈾運往海外、伊朗拆除核設施等核相關核心爭論點將在今後的協商中進行討論，這一點很有可能成爲今後的負擔。特別是，特朗普有可能面臨未能實現主張是戰爭爆發理由的“中斷伊朗核項目”的情況下放寬對伊朗的經濟制裁的批評。據國際原子能機構透露，伊朗目前儲備了約440公斤濃度爲60%的高濃縮鈾。進一步濃縮時可以製造10個核武器。霍爾木茲海峽是否完全開放也可能成爲協商的最後暗礁。特朗普政府23日表示，“海峽將重新開放”，但法爾斯通訊社反駁稱，“霍爾木茲海峽將留在伊朗的管理下”。華盛頓=常駐記者申晉宇、巴黎=常駐記者柳根亨 niceshin@donga.com、noel@donga.com