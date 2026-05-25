用“非法預算”搬遷官邸……尹錫悅政府此時已然開始走偏

因涉嫌在總統官邸搬遷過程中非法挪用預算，尹錫悅政府前總統祕書室長金大棋和前總務祕書尹在淳22日被拘留。他們涉嫌爲了向負責官邸遷移工程的企業“21克”支付工程費，從與官邸業務無關的行政安全部非法挪用約28億韓元預算。總統官邸遷往漢南洞始於尹錫悅當選總統後的2022年3月。在將外交部長公館改建成總統官邸的過程中，可以充分預料到擴建、結構加固等工作。更何況，這是修改最高保安設施總統官邸的工作，應該根據法律程序選定具備資格的企業後進行工程。當初政府大樓管理本部決定委託給中堅綜合建設企業也是因爲這個原因。但總統職務接管委員會介入其中，將施工企業改爲“21克”，事情開始發生。“21克”是2021年營業利潤僅爲1.5億韓元的小型企業，而且只擁有室內建築業執照，不能進行擴建工程等。該企業之所以負責官邸工程，除了代表金某與尹錫悅夫人金建希是研究生院同學、曾贊助金建希的KOBANA內容展示會等交情深厚之外，無法說明。負責官邸搬遷業務的總統管理祕書（後擔任國土交通部第一次官）金午鎮也在綜合特檢調查中表示，從“尹錫悅親信”尹漢洪議員那裏聽到了“金建希選中的企業”的說法。也就是說，從一開始就扣錯了釦子。之後的過程也是馬馬虎虎。政府起初的預算是14億多韓元，但“21克”在沒有設計圖紙的情況下，向總統室提交了“需要41億多韓元”的報價單。祕書室沒有采取任何措施就簽訂了合同，工程結束後還省略竣工檢查，直接支付了貨款。行政安全部公務員們抗議說：“乾脆採取人事措施（調走）吧”，但金大棋等置之不理，沒有爲不足的工程款編制正式預算，而是從行政安全部預備費中衝抵。負責對此事進行審計的尹錫悅政府監查院急於掩蓋事實真相，認爲“官邸搬遷雖然存在程序問題，但沒有特惠”。金大棋的後任、前祕書室長鄭鎮碩在國會上爲金建希打掩護，稱“不能斷定是金建希推薦了（21克）”，尹錫悅對包括官邸搬遷疑惑在內的特檢法行使了否決權，使爭議進一步擴散。隨着金建希在公共業務上施加影響力，從倉促和變通的官邸搬遷工程開始，尹錫悅政府就開始不走正道了。